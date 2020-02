Von Gaby Booth

Mannheim. Das chinesische Teehaus im Luisenpark ist eine beliebte Kulisse für Eheschließungen, aber auch für Firmenveranstaltungen oder größere Geburtstagsfeste. Und im Sommer genießen die Besucher den wunderschönen Garten bei einer Tasse Tee. Bisher waren die Öffnungszeiten allerdings überschaubar. Ab März erweitert das Teehaus nun nicht nur seine Öffnungszeiten, es bietet in den Sommermonaten zudem ein breiteres kulturelles Programm. Möglich wird das durch einen zehnjährigen Pachtvertrag zwischen der Teehaus GmbH und der chinesischen Firma CZICC (China Zhenjiang International Economic-Technical Cooperation Co. Ltd), die ihren Sitz in der Partnerstadt Zhenjiang und in Mannheim hat. Möglich wird es aber auch durch die Erweiterung des kulturellen Konzepts mit dem Heidelberger Konfuzius-Institut.

Hongbao Li, Vorsitzender des Unternehmens, erläuterte gemeinsam mit Norbert Egger, dem Initiator des Teehauses, das künftige Konzept. So sind Vorträge zur traditionellen chinesischen Medizin (TCM), Kalligrafie-Ausstellungen, chinesische Opernaufführungen geplant. Aber auch die Möglichkeit zum wirtschaftlichen Austausch zwischen deutschen und chinesischen Unternehmen soll es geben. Sehr stimmungsvoll dürfte das traditionelle Mondfest am ersten Oktoberwochenende im chinesischen Garten werden.

Der neue Betreiber kennt das Teehaus seit der Eröffnung und hat den Aufbau nach Vorlagen chinesischer Gartenkunst begleitet. Darüber hinaus ist der Unternehmer für den Bau des Shanghai Yu-Gartens in Hamburg, das Phantasialand bei Köln und das Pandahaus in Rhenen in den Niederlanden verantwortlich. Momentan lässt er ein Konfuzius-Institut im Chinesischen Baustil in Marokko entstehen.

Auch wenn die Küche im Luisenpark-Teehaus räumliche Grenzen kennt und bewusst kein China-Restaurant sein will, gibt es eine variationsreiche Karte. Neben den über 30 Teesorten wird die Speisekarte erweitert. Ab 1. März beginnt die Saison, dann wird das Teehaus täglich (das ist neu) von 13 bis 18 Uhr, sonn- und feiertags von 11 bis 19 Uhr geöffnet sein. Am 28. und 29. März kommt dann auch schon der erste Höhepunkt, wenn die prächtigen Kamelien in dem chinesischen Garten und rund um den Wasserfall in voller Blüte stehen. Schon jetzt sind acht Trauungen gebucht. "Wir wollen die kulturellen Aktivitäten auf eine mehrdimensionale abwechslungsreiche und hochrangige Entwicklung ausdehnen", begrüßt Hongbao Li die Zusammenarbeit mit der Teehaus-Gesellschaft und dem Konfuzius-Institut.

In Hamburg betreibt er im Yu-Garten im Stadtteil Rotherbaum ein Restaurant und ist für das kulturelle Programm verantwortlich. Die dort gemachten Erfahrungen sollen auch in den Betrieb des Mannheimer Teehauses einfließen. Das Hamburger Teehaus unterscheidet sich übrigens von der Mannheimer Einrichtung im Baustil und ist durch die Partnerschaft der Hansestadt mit Shanghai erst vor ein paar Jahren entstanden.

In Mannheim denken die Organisatoren jetzt schon an das 20. Jubiläum im nächsten Jahr. Als größte chinesische Original-Anlage in Europa wurde das Mannheimer Ensemble im September 2001 eröffnet. Sämtliche Bauteile für das zweistöckige Gebäude, die offenen Pavillons, die Bühne, das Mobiliar und sogar die Taihu-Steine für den Wasserfall wurden aus der Region rund um Mannheims Partnerstadt Zhenjiang herbeigeschafft.

Mit 64 Containern wurden sie auf dem Seeweg über Rotterdam und den Rhein hinauf nach Mannheim transportiert. Chinesische Gärtner setzten die Kunst des Duojingyuan-Gartens – übersetzt: Garten mit schönen Aussichten – im traditionellen Stil von Süd-Jiangsu um. "Da war die eine oder andere Ausfuhrgenehmigung erforderlich", erinnert sich Norbert Egger. Noch heute ist er stolz, dass das Teehaus mit Garten ausschließlich über Spenden und ohne öffentliche Förderung realisiert wurde. Der ehemalige Erste Bürgermeister und Finanzdezernent der Stadt Mannheim ist übrigens als einziger Deutscher Ehrenbürger von zwei chinesischen Städten: Qingdao und Zhenjiang.

Info: Trauungstermine werden über das Standesamt der Stadtverwaltung vermittelt. Weitere Termine können über die Geschäftsführung von CZICC unter der E-Mail-Adresse guoxiang-song@czicc.com vereinbart werden.