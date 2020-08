Mannheim. (pol/mare) Die Feuerteufel, die am frühen Sonntagmorgen mehrere Kunststoffpaletten im Edinger Riedweg in Brand gesetzt und wenig später in Richtung Hafen zwei weitere kleinere Brände gelegt haben, sind von der Polizei verhaftet worden. Das teilen die Beamten mit.

Zunächst hätten sich demnach keine Hinweise auf die Täter ergeben. Die Ermittlungen brachten dann aber hervor, dass zwei Männer im Alter von 28 und 35 Jahren die Brände gelegt haben. Die beiden Täter wurden zuvor in den intensiven Fahndungsmaßnahmen festgestellt und werden nun angezeigt. Warum sie die Brände legten, ist noch nicht klar.

Update: Montag, 10. August 2020, 13.30 Uhr

Mannheim. (pol/rl) Wahrscheinlich Brandstifter trieben am Sonntagmorgen in der Rheinau ihr Unwesen. Die Feuerwehr musste innerhalb einer halben Stunde dreimal ausrücken, um Brände zu löschen.

Das erste Feuer wurde gegen 5 Uhr im Edinger Riedweg gemeldet. Hier standen mehrere Kunststoffpaletten in Flammen, die in einer Hofeinfahrt deponiert waren. Bevor der Brand von der Feuerwehr Mannheim gelöscht wurde, beschädigten die Flammen noch die Eingangstür eines angrenzenden Hauses. Glücklicherweise war das Haus unbewohnt, sodass niemand verletzt wurde. Bei diesem Brand entstand etwa 10.000 Euro Sachschaden.

Doch dabei blieb es nicht: Gegen 5.20 Uhr wurde der Feuerwehr eine brennende Mülltonne in der Nähe der Rohrhofer Straße gemeldet. Hier war die Feuerwehr so schnell vor Ort, dass kein Sachschaden entstand.

Etwa 10 Minuten ging die dritte Brandmeldung ein: Zwei Mülltonnen brannten in der Essener Straße in Richtung Hafen. Auch hier war die Feuerwehr schnell vor Ort, sodass nur rund 50 Euro Schaden entstand.

Während der Brandserie war die Polizei mit mehrere Streifenwagen im Einsatz, um die Täter zu finden. Hinweise ergaben sich bisher nicht.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/833970 in Verbindung zu setzen.