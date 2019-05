Mannheim. (RNZ) In Zusammenarbeit mit Bermudafunk und dem Freien Radio Rhein-Neckar lädt ein breites Aktionsbündnis am Samstag, 4. Mai, 17 Uhr, zu einem "Silent-Dance" auf den Alten Messplatz ein. Der Flashmob richtet sich gegen die polizeiliche Videoüberwachung in Mannheim. Seit einem halben Jahr werde man vom Polizeipräsidium an verschiedenen Stellen in der Innenstadt überwacht, klagt Jonas Maier, Pressesprecher der Grünen Jugend. "Wir ändern unser Verhalten, wenn wir wissen, dass wir dauerhaft in der Öffentlichkeit gefilmt werden", lautet seine Meinung.

Man wolle mit einem Flashmob den öffentlichen Raum zurückerobern und das Analysesystem herausfordern, so Laura Volk, die sich bei den George-Orwell-Ultras engagiert und von der Alten Feuerwache aus den Silent-Dance choreografiert. Die ständige Beobachtung, Aufzeichnung und Speicherung ohne Anlass nehme den Bürgern die Privatsphäre und greife in deren Persönlichkeits- und Freiheitsrechte ein, findet Sebastian Stezura von der Interventionistischen Linken Rhein-Neckar.

"Wer sich an dem Flashmob beteiligen möchte, kann sich am Samstag mit Handy und Kopfhörer auf den Alten Messplatz begeben, UKW 89,6 oder den Livestream auf bermudafunk.org einschalten und auf weitere Anweisungen warten", erklärt Laura Volk.