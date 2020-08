Mannheim-Herzogenried. (pol/rl) Zu einer Schlägerei zwischen vier Männern kam es am Donnerstagabend in der Waldhofstraße. Ein 19-Jähriger und ein 21-Jähriger fuhren gegen 23 Uhr in einem Auto stadteinwärts. Als der Wagen an einer roten Ampel anhalten musste, liefen zwei weitere Männer an dem Auto vorbei. Sie beleidigten die beiden Insassen und traten dann noch gegen den Wagen.

Daraufhin kam es zu einem verbalen Streit, der in einer Schlägerei mündete. Dabei wurde der 21-Jährige vom Hals einer abgebrochenen Glasflasche am Hals verletzt. Danach rannten die beiden Fußgänger davon.

Der Verletzte wurde von seinem 19-jährigen Begleiter zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe laut Polizeibericht nicht.

Sachdienliche Hinweise zum Vorfall erbittet der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4444.