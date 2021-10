Mannheim. (RNZ) Am kommenden Freitag, 8. Oktober, findet in der Kurpfalzstraße eine Demonstration statt. Hierdurch kommt es vorübergehend zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr, teilte die Stadt Mannheim am heutigen Mittwoch mit.

Von 9 bis 12 Uhr werde die Kurpfalzstraße zwischen dem Paradeplatz und dem Schloss für den Verkehr gesperrt sein, hieß es.

Die Zufahrt über die Bismarckstraße und die verlängerte Kunststraße sei in dem Zeitraum nicht möglich. Auch die umliegenden Zufahrtsstraßen zur Kurpfalzstraße seien währenddessen gesperrt. Die betroffenen Straßenbahnlinien werden umgeleitet.