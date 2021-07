Mannheim. (pol/rl) Seit 16 Uhr befinden sich am heutige Sonntag Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Freiheitsplatz in Stadtteil Almenhof im Einsatz. Das teilte die Polizei mit.

In einem Mehrfamilienhaus muss ein Mann nach medizinischem Notfall aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss geborgen werden. Um eine reibungslose Rettung zu gewährleisten, wurden mehrere Straßen in der Nähe gesperrt.

Größere Verkehrsbehinderungen seien bislang nicht bekannt, teilte die Polizei mit. Über den Gesundheitszustand des Betroffenen sei derzeit noch nichts bekannt.