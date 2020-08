Mannheim. (pol) Um 13.38 Uhr kam es am Sonntag an der Kreuzung von Gottlieb-Daimler-Straße und Fahrlachstraße zum Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn. Das berichtet die Polizei. Ein 36-jähriger Mann war mit seinem Mercedes auf der Fahrlachstraße in Richtung Wilhelm-Varnholt-Allee unterwegs. An der Einmündung zur Gottlieb-Daimler-Straße stieß er mit der aus Richtung Neuhermsheim kommenden Straßenbahn zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Straßenbahn nach rechts aus den Gleisen gehoben und überfuhr einen Ampelmasten.

Der Fahrer des Mercedes erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die Straßenbahn musste mit einem Kranfahrzeug wieder in die Gleise gehoben werden. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Fahrlachstraße bis kurz nach 17 Uhr gesperrt, der Straßenbahnverkehr war bis ca. 17.15 Uhr unterbrochen.

Da der Unfallhergang und auch die Unfallursache noch nicht abschließend geklärt werden konnten, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4111 zu melden.