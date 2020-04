Mannheim. (oka) Könnten bald wieder Besucher durch Luisen- und Herzogenriedpark schlendern? Die Stadtverwaltung erarbeitet gerade Konzepte, ob und wie die Parks unter Beachtung der geltenden Sicherheitsvorkehrungen öffnen können. Das gab auf RNZ-Nachfrage ein Sprecher der Stadtverwaltung bekannt.

Anstoß war die Anregung der CDU-Fraktion in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses. Auch die Grünen hatten sich für eine eingeschränkte Öffnung stark gemacht. "Da Zoos und Tierparks öffnen, sollte zumindest über die Öffnung unserer Parks nachgedacht werden. Für Familien mit kleinen Kindern ohne Garten und bei geschlossenen Kitas ist es schwer für Auslauf an der frischen Luft ohne engen Kontakt zu anderen zu sorgen", hatte Stadträtin Katharina Funck bereits zuvor in einer Erklärung der CDU betont.

Im Luisenpark mit seiner Größe von 42 Hektar und den vielen Wiesen, aber auch im etwas kleineren Herzogenriedpark sei möglich, das Abstandsgebot einzuhalten. "Wir wollen keinesfalls einen Wettbewerb beginnen, wer größere Lockerungen einfordert. Hauptziel muss der Gesundheitsschutz der Menschen sein", erklärt CDU-Fraktionsvorsitzender Claudius Kranz.