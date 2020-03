Mannheim. (oka) Jetzt mussten auch die Stadtbibliothek inklusive aller Zweigstellen und das Stadtarchiv Marchivum die Pforten schließen. Die Mitarbeiter sind allerdings für die Bürger erreichbar. Vor allem die Stadtbibliothek ist nicht auf ihre Räumlichkeiten beschränkt, sondern hält eine Vielzahl an digitalen Angeboten bereit. Mit dem E-Book Reader und der Onleihe-App auf metropolbib.de stehen viele Tausend E-Books, elektronische Hörbücher, Zeitungen und Zeitschriften zur Verfügung. Der Zugriff auf die digitale Bibliothek ist mit einem gültigen Bibliotheksausweis rund um die Uhr und ohne weitere Kosten möglich.

Die Presseplattform "pressreader" bietet unter www.pressreader.com/catalog über 7000 internationale Zeitungen, Zeitschriften und Magazine aus 130 Ländern in über 60 verschiedenen Sprachen. Mit dem Musikstreaming-Dienst "freegal music" stehen 13 Millionen Songs und über 40.000 Musikvideos zur Verfügung. Mit der freegal-music-App oder über mannheim.freegalmusic.com/home besteht die Möglichkeit, drei Stunden Musik am Tag zu streamen und drei Lieder pro Woche herunterzuladen.

Alle Schüler, die für die Schule oder Prüfungen lernen, und im Besitz eines gültigen Bibliotheksausweises sind, können mehrere redaktionell betreute und laufend aktualisierte Datenbanken und Nachschlagewerke nutzen, darunter die Brockhaus Enzyklopädie, das Brockhaus Kinderlexikon und die Munzinger-Nachschlagewerke.

Ausgeliehene Medien können über Rückgabeboxen zurückgegeben werden, die an folgenden Punkten aufgestellt wurden: Dalberghaus (N 3, 4), Stadthaus N 1 (Box in der Einkaufspassage im Erdgeschoss) sowie in den Zweigstellen in den Stadtteilen Neckarau, Vogelstang und Herzogenried. Unter der Servicenummer 0621/2 93 89 35 können Medien von Montag bis Freitag zwischen 10 und 17 Uhr verlängert werden. Bis zur Wiedereröffnung entstehen keine Versäumnisgebühren.

Für Fragen und Hilfe stehen Bibliotheksmitarbeiter von Montag bis Freitag zwischen 10 und 17 Uhr unter der Telefonnummer 0621/2 93 89 33 zur Verfügung. Über die verschiedenen Social Media-Kanäle veröffentlicht die Stadtbibliothek aktuelle Informationen und Tipps für Angebote zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz.

Das Marchivum ist ebenfalls vorläufig für den Publikumsverkehr geschlossen. Dies betrifft die Bereiche Ausstellungen, Veranstaltungen und Lesesäle. Dienstleistungen wie Bauakteneinsicht, Bild- und Filmservice, Historische Personenrecherche und Stadtgeschichtsforschung werden ausschließlich nach telefonischer oder schriftlicher Bestellung per E-Mail oder postalisch abgewickelt. Das Sekretariat ist unter der Rufnummer 0621/2 93 70 27, der Faxnummer 0621/2 93 74 76 und per E-Mail an marchivum@mannheim.de zu erreichen. Aktualisierte Informationen sind zudem unter www.marchivum.de zu finden.