Das Alte Relaishaus in Rheinau war im Oktober 2015 durch Brandstiftung stark beschädigt worden. Da zwischenzeitlich Einsturzgefahr bestand, ging die Stadt mit 90 000 Euro für Sicherungsmaßnahmen in Vorlage. Foto: Gerold

Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Das Rheinauer Wahrzeichen kommt unter den Hammer: Die öffentliche Zwangssteigerung für das unter Denkmalschutz stehende Wohn- und Geschäftshaus ist für Mittwoch, 20. Juni, 9 Uhr, im Amtsgericht Mannheim in A 2, angesetzt. Bau-Bürgermeister Lothar Quast bestätigt, dass dann auch die Stadt mitbieten wird. Wie hoch sie dabei mitgehen wird, werde aus taktischen Gründen natürlich vorher nicht bekannt gegeben.

Konkrete Pläne für eine Nutzung nach einem möglichen Kauf nennt Quast ebenfalls nicht, sondern verweist auf die öffentlichen Veranstaltungen der vergangenen Wochen, in denen aus dem Stadtteil heraus zahlreiche Vorschläge gemacht wurden, die von Gastronomie über Seniorenbegegnungsstätte und Kulturtreff bis hin zur Unterbringung des Quartiermanagements reichen. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat das Alte Relaishaus auf die Tagesordnung seiner heutigen Sitzung genommen.

Doch bei aller Identifikation mit dem Gebäude, das zwischen 1768 und 1775 als Kißlerhof unweit der eigentlichen Relaisstation des kurfürstlichen Hofes errichtet wurde und als Gasthaus "Altes Relaishaus" bekannt ist: Es gibt mit Blick auf die Folgekosten auch kritische Stimmen unter den Rheinauern, was den städtischen Erwerb angeht.

Fest steht: Das denkmalgeschützte Haus, bestehend aus Teilkeller, Erdgeschoss, Dachgeschoss und Spitzboden darf nicht abgerissen werden. Laut Auskunft der zuständigen Denkmalschutzbehörde besteht die Verpflichtung zum Wiederaufbau. Das Haus war am 21. Oktober 2015 durch Brandstiftung so stark beschädigt worden, dass zwischenzeitlich Einsturzgefahr bestand und die Stadt mit 90.000 Euro für Sicherungsmaßnahmen in Vorlage ging. Der Hauptangeklagte, Eigentümer und Wirt der Gaststätte "Altes Relaishaus", wurde vom Landgericht zu acht Jahren Haft verurteilt. Er soll bei seiner Versicherung versucht haben, eine halb Million Euro "herauszuschlagen". Bei dem Brand war ein Schaden von 250.000 Euro entstanden.

Auch beim Bürgergespräch mit dem CDU-Stadtrat und Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel Anfang Mai war die Zukunft des Alten Relaishauses Thema. Dabei schlug der langjährige SPD-Bezirksbeirat und ehemalige Ortsvereinsvorsitzende Kurt Kubinski vor, den jetzt in Rheinau-Casterfeld angesiedelten Polizeiposten dort und damit an zentraler Stelle im Stadtteil unterzubringen.

"Würde dann noch personell aufgestockt und die Polizei mehr Präsenz zeigen, wäre das unter sicherheitspolitischen Gründen ein echter Zugewinn", bekräftigt Kubinski auf Nachfrage und freut sich, dass seine Idee, das Land mit ins Boot zu holen, mittlerweile vom SPD-Landtagsabgeordneten und Stadtrat Boris Weirauch aufgegriffen wurde. Dieser wiederum hat sich in einem Schreiben an Innenminister Thomas Strobl gewandt mit Bitte um Prüfung, ob ein solcher Umzug der Polizei an die Relaisstraße möglich wäre. Auch der Rheinauer SPD-Stadtrat Thorsten Riehle sieht eine gute Möglichkeit, "zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen".

Eine öffentliche Nutzung als Polizeiposten schließe eine gemeinnützige, beispielsweise als Heimatmuseum, ja nicht aus. Wichtig aus seiner Sicht ist jedoch eine baldige Umsetzung, um die Situation, die mit der Brandruine vor Ort einhergeht, aufzulösen.