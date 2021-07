Von Alexander Albrecht

Mannheim. Die Stadt will rund 40 mobile Luftreinigungsgeräte zu je 5000 Euro anschaffen und diese in Klassenräumen mit zu kleinen oder zu wenigen Fenster einsetzen. Die Ausschüsse für Bildung und Gesundheit sowie der Jugendhilfe und der Schulbeirat stimmten in einer gemeinsamen Sitzung am Donnerstag der Investition einstimmig zu, das letzte Wort hat der Gemeinderat am 27. Juli. Bildungs- und Gesundheitsbürgermeister Dirk Grunert geht davon aus, dass die Geräte nach den Sommerferien bereitstehen. "Die Lager der Hersteller sind noch voll", sagte der Grünen-Politiker.

Aus Sicht der Stadträte sind die 40 Geräte allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Grunert und die Verwaltung orientieren sich an einer Studie der Universität Stuttgart. Die Experten sprachen sich in ihrer Analyse dagegen aus, alle Schulen mit der Technik auszustatten. Die Wissenschaftler kamen zu dem Ergebnis, dass das Lüften in den Pausen zwingend ist, um die Aerosolkonzentrationen für den folgenden Unterricht zu senken. Stoßlüften sei wirksamer als das dauerhafte Kippen von Fenstern.

Wo das nicht ausreichend möglich ist, seien Luftreinigungsgeräte eine kurzfristige Alternative. Das ist nach einer aktuellen Einschätzung der Stadt bei nur einem Prozent der 2000 Unterrichtsräume der Fall. Genaue Zahlen liegen laut Grunert jedoch erst im Herbst vor. Dennoch kann es gut sein, dass das Rathaus am Ende deutlich mehr als die 40 Geräte kauft. So hat das Land eine Förderung von 50 Prozent der Anschaffungskosten in Aussicht gestellt, und auch die Bundesregierung plane ein Programm, so Grunert, bei dem die Zuschusssätze noch nicht feststünden.

Heidrun Kämper (SPD) sagte, man dürfe die Jugendlichen, die schon viel durchgemacht hätten, nicht erneut einer Schulschließung aussetzen. Vor diesem Hintergrund könnten die ersten Geräte nur ein "allererster Anfang" sein. Ähnlich äußerte sich Volker Beisel (FDP). "Viel hilft viel", sagte er und verwies auf Aussagen der Stuttgarter Experten, dass die Luftreinigungsgeräte in schlecht belüfteten Räumen sogar besser helfen als das Stoßlüften.

Viele Stadträte machten zudem auf die kältere Jahreszeit aufmerksam und die Fenster weniger oft geöffnet werden könnten. "Gegen die nächsten Grippeviren kann saubere Luft sicher nicht schaden", zählte Beisel ein weiteres Argument für die technische Unterstützung auf. In Kitas sollen keine Geräte eingesetzt werden, da die Kinder dort keine Masken tragen und Abstandsregeln nicht einzuhalten sind.

Bei Kinderhorten werde man eine Anschaffung prüfen, versprach Grunert. Und auch, bei den Kindertagesstätten gegebenenfalls nachzusteuern, falls es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Die Stadt unterstützt Kitas und Schulen weiterhin mit CO2-Ampeln, die sich bewährt hätten, wie der Bürgermeister sagte.