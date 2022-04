Von Jan Millenet

Mannheim. Es geht den vor allem 2020 besonders von der Corona-Pandemie gebeutelten Unternehmern wieder besser. Das zeigt der Jahresbericht 2021 der Wirtschaftsförderung. Und so konnte Bürgermeister Michael Grötsch die Pressekonferenz am Montag mit positiven Worten beginnen: "Nach wie vor besteht seitens der Unternehmen ein großes Vertrauen in den Standort Mannheim."

Unter Berufung auf den Bericht blickte der Wirtschaftsdezernent unter anderem auf die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die im Vergleich zum Jahr 2019, das noch nicht krisengeschüttelt war, sogar leicht um 2280 auf insgesamt 191.600 gestiegen ist. Und auch wenn das nur ein leichter Anstieg sei, so Grötsch, könne man darin eine gewisse Stabilität auf hohem Niveau lesen.

In manchen Bereichen sind die Beschäftigungszahlen jedoch gesunken: zum Beispiel im Handel, bei Kfz-Werkstätten und im Gastgewerbe – allerdings nicht so dramatisch wie befürchtet, sagt Grötsch. Im Handel und im Kfz-Bereich verloren pandemiebedingt rund 1000 Menschen ihre Arbeit, im Gastgewerbe waren es rund 330. Somit lag die Arbeitslosenquote in Mannheim 2021 wie im Vorjahr bei 7,2 Prozent.

Neben einem leichten Anstieg der Übernachtungszahlen um circa 43.000 verbuchte Mannheim im vergangenen Jahr auch einen Aufwärtstrend bei den Existenzgründungen: So ist die Bindungsquote von Start-ups, also der Anteil der beratenen Unternehmen, die drei Jahre nach ihrer Gründung noch am Markt und in Mannheim angesiedelt sind, von 80 auf 86 Prozent gestiegen und liegt damit wieder auf dem Niveau von 2019. Die Existenzgründungsquote stieg von 7,7 auf 7,9 pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner, was den Landesschnitt (7,0) sogar übertrifft.

Ein weiterer Punkt, der den Wirtschaftsbürgermeister freute, bezieht sich auf schon langjährig ansässige Unternehmen, die in Mannheim bleiben wollen und sogar noch weiter in den Standort an Rhein und Neckar investieren. Dazu zählte Elmar Bourdon, stellvertretender Fachbereichsleiter und Key Account Manager bei der Wirtschaftsförderung, einige Beispiele auf: Die Firma ABB baut ein neues Multifunktionsgebäude und Roche investiert 250 Millionen Euro. Auch das in Hauptbahnhofsnähe befindliche Glückstein-Quartier, das sich bautechnisch immer weiter dem Endspurt nähert, wird von mehr und mehr Unternehmen bezogen.

Zudem errichtet der Traktorenbauer John Deere eine neue Lackieranlage, und Fuchs Petrolub erweitert seinen Standort um ein neues Verwaltungsgebäude. Darüber hinaus wurde die dritte Spitze des Mafinex-Technologiezentrums mit Tech Hub und Acceleration Center für junge technologieorientierte Unternehmen und offener Business-Gastronomie im Erdgeschoss eröffnet.

Weiter vorangeschritten ist laut Christiane Ram, der Fachbereichsleiterin Wirtschafts- und Strukturförderung, auch der Ausbau der in der "Wirtschaftspolitischen Strategie" festgelegten Kompetenzfelder für die Zukunftsausrichtung des Standorts. "Mit Blick auf aktuelle Entwicklungen und Trends gilt es, den Standort in Zeiten der Transformation attraktiv zu positionieren und seine Zukunftsfähigkeit zu gestalten – mit neuen Themen wie Green Tech, Smart Economy und Social Economy", sagte sie. "Mannheim stellt sich als anhaltend starker Bildungsstandort auf", sagte Ram weiter.

Sie führte das Azubihaus an, das 2021 auf Spinelli eröffnet wurde. Arbeitgeber können dort für ihre Auszubildenden Wohnungen anmieten, wo sie im Rahmen des Programms "Ausbildungshaus+" sogar weitere Unterstützung in Form von Sprechstunden vor Ort erhalten. Auch als Einkaufsstadt konnte Mannheim punkten und bekam in der jüngsten Passantenbefragung "Vitale Innenstädte" die Note 1,9 für das Einzelhandelsangebot. Die Corona-Krise habe sich offenbar nicht wirklich negativ auf den Handel und die Gastronomie in der Innenstadt ausgewirkt, so Ram. Es hätte teilweise sogar positive Impulse gegeben: "Viele Geschäfte haben die Chance genutzt, sich neu aufzustellen."