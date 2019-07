Mannheim. (pol/mare) Ein psychisch labiler Mann hat am Dienstagnachmittag für einen Polizeieinsatz in der Neckarstadt gesorgt. Das teilen die Beamten mit.

Kurz nach 13 Uhr wurde der Polizei eine offensichtlich psychisch auffällige Person gemeldet. Der Mann sollte zuvor mehrere Gegenstände aus seiner Obergeschosswohnung in der Gerhart-Hauptmann-Straße geworfen haben.

Beim Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung beleidigte der Mann die Beamten vom Balkon aus und hatte hierbei mehrere Messer in der Hand, mit denen er gegen die Balkonbrüstung trommelte.

Im weiteren Verlauf zog sich der Mann dann wieder in seine Wohnung zurück. Da eine Gefahr für Anwohner, Passanten und für den Mann selbst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Bereich zunächst weiträumig abgesperrt.

Beamte der Verhandlungsgruppe versuchten, zu dem Mann Zugang zu finden. Jedoch ohne Erfolg.

Angeforderte Spezialkräfte öffneten gegen 17.45 Uhr die Wohnung des Mannes gewaltsam und konnten diesen in Gewahrsam nehmen. Der 32-Jährige Mann wurde aufgrund seines psychischen Zustandes anschließend in eine Fachklinik transportiert und einem Arzt vorgestellt. Andere Leuten befanden sich nicht in der Wohnung, auch wurden keine Personen verletzt.