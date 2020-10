Von Alexander Albrecht

Mannheim. Ob am Ende die Quadratur des Kreises gelingt, steht in den Sternen – aber zumindest versuchen will es die Stadt. Der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) hat dem Gemeinderat mit großer Mehrheit empfohlen, einen Teil der Innenstadt für den Durchgangsverkehr zu sperren. Betroffen sind die Fressgasse (Richtung Rheinbrücke/Ludwigshafen), die Kunststraße (Richtung Wasserturm) und ein Stück der Marktstraße, wobei hier der Bereich entlang der Grillrestaurants außen vor bleibt. Der Versuch soll voraussichtlich ein Jahr dauern und an Ostern nächstes Jahr beginnen.

Einen Knackpunkt sprach Dominik Königshaus von der R+T- Verkehrsplanungsmanagement GmbH bei der Vorstellung seines Gutachtens im Ausschuss gleich zu Anfang an. Blieben die Verkehrsströme konstant, würden sich die Blechlawinen auf den Ring verlagern. Eine Antwort auf diese Frage findet sich in der Studie nicht. Klar ist nur, dass die Stadt mehr Menschen für den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel und das Rad gewinnen muss und will.

So wie es ist, kann es nach Ansicht fast aller Parteien im Gemeinderat jedenfalls nicht bleiben. Laut Gutachten rollen während der Hauptverkehrszeit 10.000 Fahrzeuge durch die Fressgasse und 9000 durch die Kunststraße. Auf der ersten Straße toben sich nach wie vor "Autoposer" aus, die zweite dient vielen – nach der Sperrung der Hochstraße Süd – als Schleichweg in die Pfalz.

Es ist aber nicht so, dass sich Fressgasse und Kunststraße auf einen Schlag in eine Fußgängerzone verwandeln – gesperrt werden nur einzelne Abschnitte für den Durchgangsverkehr. Denn auch das ist der Stadt wichtig: Die City und alle Parkhäuser sollen erreichbar bleiben.

Die Verwaltung will die durch Corona und Online-Konkurrenz ohnehin schon stark gebeutelten Einzelhändler nicht noch mehr verunsichern. Andererseits erhofft sie sich mit schöneren, autoarmen Plätzen, Grünanlagen und einer einladenden Gastronomie, dass sich die Menschen in den Quadraten wohler fühlen – und ihr Geld ausgeben. Zunächst sahen die Pläne eine Dauer des Versuchs bis zur Bundesgartenschau 2023 vor, doch legten sich die CDU und die Mannheimer Liste quer. Sie halten ein Jahr für genug, um den Test bewerten zu können.

Die Grünen als größte Gemeinderatsfraktion verfolgen weiterhin die Vision einer autofreien Innenstadt. "Wir müssen etwas gegen den Klimawandel tun. Die ganze Stadt steht voll mit Blech, die Autos werden immer größer und verursachen immer mehr Abgase", sagte Grünen-Vertreter Gerhard Fontagnier, der sich mehr Mut von der Stadt gewünscht hätte.

Übrigens hat der in wenigen Wochen in den Ruhestand gehende Bau- und Verkehrsbürgermeister Lothar Quast (SPD) das Thema in den vergangenen Monaten im Rathaus vorangetrieben. Er hatte bereits zu Beginn seiner Amtszeit vor 25 Jahren durchgesetzt, dass die Kunststraße auf Höhe der Breiten Straße nicht mehr durchfahren wird. Nach wenigen Wochen musste die Stadt allerdings zurückrudern. Die Umsätze der Einzelhändler waren eingebrochen, und es hatten sich lange Staus gebildet.

Nicht diskutiert, sondern lediglich zur Kenntnis genommen hat der AUT ein anderes Thema, das die Verkehrssituation in den Quadraten ebenfalls verändern wird. Mannheim ist eine der Städte, die vom Land dazu verdonnert worden sind, Schritt für Schritt das Parken auf Gehwegen zu verbieten. Das Rathaus weist dazu Modellbereiche aus. Los geht es mit der Östlichen Unterstadt, wo kurzfristig 170 Parkplätze wegfallen und nur noch den Fußgängern vorbehalten sind. Weitere werden folgen. Nach Angaben der Stadt gibt es in den Quadraten 4300 Parkplätze auf öffentlichen Straßen, bei 1700 davon handle es sich um "ungeordnetes, halbseitiges Gehwegparken".

Diese können zum größten Teil aber legalisiert werden. Voraussetzung dafür ist nach der Vorgabe der Landes, dass die Parkplätze entsprechend markiert werden und für die Fußgänger eine "Mindestbreite" von 1,50 Meter bleibt. Wo das nicht möglich ist und wer dann trotzdem dort parkt, muss tief in die Tasche greifen. Die Stadt kassiert nach dem neuen, verschärften Katalog ein Bußgeld von mindestens 55 Euro.