Mannheim. (ger) Ein paar Tage früher als von der Stadt angekündigt hat der Bau des neuen Technischen Rathauses im Glückstein-Quartier begonnen. In den Neubau sollen Anfang 2021 rund 700 Mitarbeiter der Verwaltung einziehen.

Bauherr ist das städtische Wohnungsunternehmen GBG, welches das Gebäude anschließend an die Stadt vermieten wird. Entstehen soll hier, gegenüber dem Hauptbahnhof, ein ringförmig angelegter, dreigeschossiger Bau mit Glasfassaden, auf einer Seite überragt von einem Hochhausturm mit 56 Metern Höhe.

Seit Beginn des Jahres haben die Bauaktivitäten entlang der Südtangente B 36 erheblich an Fahrt gewonnen. An mehreren Stellen wird gleichzeitig gebaut. Direkt nebenan ragt inzwischen der Neubau des städtischen Parkhauses in den Himmel. "14 Baukräne drehen sich bereits, bald kommen noch ein paar hinzu", kündigte Oberbürgermeister Peter Kurz bei der Begrüßung zum offiziellen Baustart des Technischen Rathauses an. "Allein durch sein Volumen ist es ein bedeutendes Projekt für die Stadt", verwies er auf Baukosten in Höhe von 93 Millionen Euro.

Die Transparenz der Räume solle die moderne Stadtverwaltung symbolisieren, bezog sich Kurz auf den von Glas geprägten Entwurf der Architekten Schneider+Schumacher aus Frankfurt. Im Inneren werde es traditionelle Bürostrukturen geben, aber auch Möglichkeiten für neue Arbeitsformen. Die Stadtverwaltung wolle gute Arbeitsbedingungen bieten, gerade angesichts des Fachkräftemangels, so Kurz. Auch der Nachhaltigkeit werde das Haus gerecht, machte er auf hohe Energieeffizienz aufmerksam, die niedrige Betriebskosten sichern soll. Neben Fernwärme und Fotovoltaik ist eine thermische Aktivierung der Geschossdecken vorgesehen.

"Der heutige Spatenstich erfüllt mich mit großer Freude", sagte GBG-Chef Karl-Heinz Frings und warf zunächst einen kurzen Blick zurück. Als schwieriger und langwieriger als erwartet hatte sich aufgrund der starken Baukonjunktur die Suche nach einem Generalunternehmer erwiesen. Vergeben wurde der Auftrag schließlich an den Schweizer Baukonzern Implenia, der im Jahr 2016 die Hochbau-Sparte des Mannheimer Unternehmens Bilfinger übernommen hatte. Die vor kurzem ebenfalls von Implenia neu gebaute Firmenzentrale der GBG habe viele Erfahrungen gebracht, meinte Frings. Die Zusammenarbeit im neuen Projekt werde damit leichter fallen.

Bisher sind die Mitarbeiter des Bau-Dezernats von Bürgermeister Lothar Quast sowie des Dezernats für Bürgerservice, Umwelt und Technische Betriebe von Bürgermeisterin Felicitas Kubala im Büroturm des Collini-Centers untergebracht. Weil eine Sanierung der Bausubstanz nicht wirtschaftlich gewesen wäre, ergab sich für die Stadt die Notwendigkeit eines Neubaus für das Technische Rathaus.