Mannheim. (RNZ) Nach einem mehr als dreijährigen Planungsprozess haben am Mittwoch auf dem Areal "Schafweide" in der Neckarstadt-Ost nahe der Friedrich-Ebert-Brücke die Arbeiten für das neue SWR-Studio Mannheim-Ludwigshafen begonnen. Neben der Studioleitung um Dagmar Schmidt (Mannheim und die Region) und Hartmut Reitz (Ludwigshafen und Umgebung), den beiden SWR-Landessenderdirektorinnen Simone Schelberg (Rheinland-Pfalz) und Stefanie Schneider (Baden-Württemberg) waren auch der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz und Jutta Steinruck, die Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen beim Spatenstich anwesend.

So soll das neue SWR-Studio Mannheim-Ludwigshafen einmal aussehen. Visualisierung: SWR

"Der Neubau ist ein wichtiges Bekenntnis zur Region und zur regionalen Berichterstattung. Zugleich wird ein markantes Gebäude errichtet, das für die Stadt wie den SWR ein signifikanter Orientierungspunkt werden wird", so Kurz. Simone Schelberg erklärte: "Unter allen Regionalstudios des SWR nimmt das Studio Mannheim-Ludwigshafen eine besondere Stellung ein. Hier entsteht multimediales Programm für zwei Bundesländer gleichzeitig."Das neue Studiogebäude am Hermann-Heimerich-Ufer wird voraussichtlich Ende 2023 in Betrieb gehen und Platz für 90 Mitarbeitende bieten.

Bei der Erstellung der Baugrube wird eine Bauzeit von drei Monaten kalkuliert. Weil auf dem Baufeld Kampfmittelrückstände vermutet werden, bedarf es beim Aushub einer besonders umsichtigen Vorgehensweise. Im August starten die Arbeiten am Rohbau.