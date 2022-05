Ist bei Sound of Peace in Mannheim dabei: Popakademie-Absolvent Joris. Foto: dpa

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Nachdem Ende März circa 50 Musikerinnen und Musiker bei Sound of Peace in Berlin aufgetreten sind, findet die Mannheimer Ausgabe der musikalischen Friedenskundgebung am Sonntag, 8. Mai, nun im Ehrenhof des Schlosses statt. Auf der Bühne stehen dabei unter anderem Joris, die Söhne Mannheims und Henning Wehland, aber auch regionale Künstler wie Markus Sprengler, Sascha Krebs und Sascha Kleinophorst.

Die Idee, ein Benefizkonzert nach Berliner Vorbild auf die Beine zu stellen, kam von Timo Kumpf, der unter anderem das Maifeldderby veranstaltet. Er wandte sich an die Organisatoren der Solidaritätskundgebung für die Ukraine, zu der Anfang März circa 10.000 Teilnehmer in den Ehrenhof gekommen waren. Schnell war ein breites Bündnis mit den Vereinen "Mannheim sagt Ja" und "Mannheim hilft ohne Grenzen" sowie der Popakademie geschmiedet. Finanzielle Unterstützung kommt von der Mannheimer Runde.

Der 8. Mai sei ein symbolisches Datum, wie Gerhard Fontagnier von "Mannheim sagt Ja" betont: "Das ist der Tag der Befreiung." Man wolle ein Zeichen setzen – auch im Hinblick auf den 9. Mai, an dem Russland traditionell den Sieg gegen Nazideutschland feiert. Diesmal wohl nicht nur mit einer Militärparade in Moskau, sondern auch in der stark umkämpften ukrainischen Stadt Mariupol.

Doch bis es am Sonntag um 17 Uhr losgeht, ist noch viel zu tun. Die Bühne wird zwar diesen Freitag geliefert, doch für den Aufbau gibt es einen strengen Zeitkorridor. Denn am Samstag und Sonntag finden in der Universität Prüfungen statt. "Da dürfen wir natürlich keinen Lärm machen", betont Fontagnier. "Daher können wir jeweils erst ab 15 Uhr beginnen, das bedeutet Arbeit bis in die Nacht." Aus diesem Grund müsse man stärker als geplant auf professionelle Helfer beim Aufbau zurückgreifen. Doch auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer werden noch gesucht, die als Ordnerinnen und Ordner fungieren. "Etwa 100 brauchen wir für die Durchführung", so Fontagnier. "Die Hälfte haben wir bereits. Wer mitmacht, hat die Chance, ein Musikfestival hautnah hinter den Kulissen mitzuerleben."

Das Festival-Line-Up haben Studierende der Popakademie organisiert. Es ist eine bunte Mischung aus bekannten Künstlern und Newcomern. Einige – wie Joris oder Alina – haben an der Popakademie studiert. Mit dabei ist auch Panflötenspieler Leo Rojas, der 2011 die TV-Castingshow "Supertalent" gewann. Neben den 25 Musikerinnen und Musikern, die bei Sound of Peace auftreten, sind auch Redebeiträge geplant. Es sprechen Larissa Bogacheva, eine russische Friedensaktivistin, die in der Ukraine aufgewachsen ist, die deutsch-syrische Friedensaktivistin Alia El Atassi, sowie Comedian Sven Hieronymus, der sich in der Ukraine-Hilfe engagiert.

Der Eintritt zu Sound of Peace ist gratis, um Spenden wird gebeten. Mit dem Geld wird in Abstimmung mit der Stadtverwaltung von Czernowitz die Beschaffung notwendiger Hilfsmaterialien organisiert und auch Hilfe für die in Mannheim ankommenden Geflüchteten aus der Ukraine geleistet. Neben der Möglichkeit, auf das Spendenkonto zu überweisen, sind während des Konzerts auch mehrere Ordner mit Spendenboxen unterwegs. Die Bühne befindet sich wie gewohnt vor dem Mittelbau des Schlosses, es gibt zudem eine große LED-Leinwand. Der Eingang ist nur über die Bismarckstraße möglich. 10.000 Besucherinnen und Besucher sind in Absprache mit der Stadtverwaltung zugelassen. "Es besteht aber auch die Möglichkeit, je nach Besucheraufkommen, die Bismarckstraße zu sperren, sodass die Menschen das Festival auch außerhalb des Ehrenhofs über die Leinwand verfolgen können", erklärt Mitorganisator Chris Rihm.

Info: Wer die Organisatoren von Sound of Peace ehrenamtlich unterstützen möchte, kann sich per E-Mail an info@masagtja.de wenden. Der Verein "Mannheim sagt Ja" hat ein Spendenkonto eingerichtet. Empfänger: Mannheim sagt Ja! e.V.; Bank: VR Bank Rhein-Neckar eG; IBAN: DE 16.6709. 0000.00919.753 00; Stichwort: Ukraine. Unter https://www.paypal.com/paypalme/masagtja kann auch online gespendet werden. Der Lokalsender RNF übertragt das Festival, zudem kann es über www.sound-of-peace.com/mannheim live gestreamt werden.