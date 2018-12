Mannheim-Neckarstadt. (pol/mare) Am Freitagmorgen artete ein Streit zwischen Vater und Sohn im Stadtteil Neckarstadt aus. Das berichtet die Polizei.

Zwischen den beiden Männern im Alter von 54 und 26 Jahren war es kurz vor sieben Uhr in der elterlichen Wohnung in der Soironstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei ging der 26-Jährige mit einem Brecheisen auf seinen Vater los. Dem Vater gelang es jedoch, dem Filius das Schlagwerkzeug zu entreißen. Der Sohn zog dann aber eine Schreckschusswaffe aus seiner Jacke und schoss mehrmals in Richtung des Kopfes seines Vaters. Dieser erlitt dadurch einen Trommelfellriss und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der 26-Jährige wurde noch am Tatort festgenommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, da nicht auszuschließen war, dass er unter Drogeneinfluss stand. Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.