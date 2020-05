Von Volker Endres

Mannheim. Wenn am 18. Mai die Restaurants und Cafés wieder öffnen, hat die Gastro-Branche eine zweimonatige Zwangsschließung hinter sich. Dass sie jetzt wieder öffnen können, löst bei den meisten Gastronomen eine Mischung aus Erleichterung und Verunsicherung aus, denn wie das Regelwerk genau aussieht, ist teils unklar und kann sich jeden Tag ändern. Das weiß auch Tristan Brandt. Im Interview berichtet der Zwei-Sterne-Koch und Engelhorn-Gastrochef über die Öffnungspläne und die Zeit des Shutdowns.

Herr Brandt, Ihr Arbeitstag umfasst normalerweise mindestens zwölf Stunden. Wie kamen Sie mit der erzwungenen Ruhephase klar?

Ich bin ja auch noch Geschäftsführer der Engelhorn-Gastronomie mit fünf Restaurants und drei Bars und als solcher gehe ich nach wie vor jeden Tag zur Arbeit. Ich konnte in dieser Zeit viele Dinge im Büro aufarbeiten, für die ansonsten ein wenig die Zeit gefehlt hat.

Aber ihrer wahren Leidenschaft konnten sie trotzdem nicht folgen…

Ich bin natürlich in erster Linie Koch und: Ja, die Arbeit in der Küche fehlt mir. Stattdessen habe ich versucht, schon Vorbereitungen für die Wiedereröffnung zu treffen.

Nun gibt es mit dem 18. Mai ja zumindest ein Datum für die Wiedereröffnung. Wie wird es dann in Ihren Sterne-Restaurants Opus V und Le Corange und aussehen?

Wir wissen auch noch nicht genau, wie die Richtlinien dafür sein werden. Ich gehe mal von einem Restart mit 50 Prozent aus. Aber noch ist unklar, welche Anzahl an Tischen wir stellen dürfen, und wir wissen auch noch nicht, ob zwei oder vier Personen an einem Tisch Platz nehmen dürfen. Das ist eine wichtige Frage. Schließlich haben wir in unseren Sterne-Lokalen ausschließlich runde Tische. Das ist alles etwas schwer zu planen, weil sich ja auch die Richtlinien gerade jeden Tag ändern.

Wenn Sie nur mit der Hälfte der Kapazität starten, kommt dann auch nur die Hälfte des Personals?

Das ist in der Sterneküche schwer darstellbar. Gerade dafür benötigt man in der Küche ein gewisses "Grundrauschen", also Aufgaben, die auf jeden Fall erfüllt werden müssen. Das ist nur mit der Hälfte des Personals schwer zu stemmen.

Gibt es Überlegungen, wie Sie entgangene Einnahmen wieder kompensieren können?

Wir denken in den Sterne-Restaurants, also dem Opus V und dem Le Corange, über ein Doppel-Seating-System nach. Das bedeutet, dass wir die Tische in zwei Wellen, also regulär um 19.30 Uhr und schon einmal davor ab 17 Uhr, da vielleicht zu einem reduzierten Preis, reservieren können. Das ist in amerikanischen Lokalen schon Standard und es wäre eine Möglichkeit, die Tische doppelt zu besetzen und unsere Fixkosten zumindest annähernd zu decken.

Die für eine Wiederöffnung geforderten Hygienestandards sollten Sie als Küchenmeister weniger schrecken, oder?

Stimmt. In der Gastronomie und gerade in der Küche müssen wir schon immer Hygienestandards erfüllen. Für uns wird das also nichts Ungewöhnliches sein. Natürlich werden wir wohl in der Küche und auch im Service mit Masken und Handschuhen arbeiten müssen. Aber ich glaube, unsere Gäste werden vor einer größeren Umstellung stehen, auch wenn sie beim Essen natürlich keinen Mundschutz tragen können. Wir sind hier in der Spitzengastronomie und die will auch Freude vermitteln. Wir müssen sehen, wie uns das unter den geltenden Bedingungen gelingen wird.

Hatten Sie sich während der Schließzeit auch Gedanken über einen Lieferservice gemacht?

Ich habe tatsächlich über ein Baukastensystem von Zutaten nachgedacht, die man möglicherweise für ein Menü zuhause hätte ausliefern können. Aber wir haben diesen Gedanken dann doch verworfen, weil es in der Sterneküche ja auf die Kleinigkeiten ankommt. Wir hätten zum Beispiel die richtige Konsistenz der Speisen nicht garantieren können, weil wir ja keinen Einfluss auf die Zubereitung gehabt hätten.