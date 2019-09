Mannheim. (RNZ) Nicht nur der Mannheimer Wald leidet und der Hitze und Trockenheit dieses und Sommers im vergangenen Jahr, sondern auch die Bäume in der Stadt. Die Mitarbeiter des Grünflächenamts tun zwar ihr bestes, damit die Bäume genug Wasser bekommen, doch im überaus heißen Juli rief das Rathaus die Bürger zu Hilfe und bat sie darum, die Bäume in der Nähe ihres Wohnhauses zu gießen. Dem Aufruf der Stadt Mannheim sind viele Bürger gefolgt. Wer sich dauerhaft für einen Baum in der Stadt engagieren will, kann eine Baumpatenschaft übernehmen.

Viele Mannheimer haben bereits Patenschaften übernommen. Sie gießen Bäume in ihrer Straße und halten das Beet rund um den Stamm sauber. Viele verwandeln das Beet sogar in einen blühenden Garten und verschönern damit ihr direktes Umfeld. "Wer bis Montag, 9. September, eine Patenschaft übernimmt, bekommt eine Kiste mit Stauden zum Auspflanzen auf der Baumscheibe geschenkt", so ein Stadtsprecher. "Die Stauden sind von Fachleuten zusammengestellt und bieten Nahrung für Bienen und andere Insekten. Sie sind optisch aufeinander abgestimmt und verschönern die Baumscheibe somit über viele Jahre."

Wer Baumpate werden will, kann sich einen Baum aussuchen und den Fachbereich Grünflächen und Umwelt der Stadt telefonisch unter der Service-Telefonnummer 115 oder per E-Mail an pelin.yildiz@mannheim.de kontaktieren. Dazu muss man angeben, wo sich der Baum befindet, und zwei Bilder mitschicken: Eins, auf dem der ganze Baum zu sehen ist und eine Nahaufnahme, die das Beet zeigt.

Beim Fachbereich Grünflächen und Umwelt wird geprüft, ob der Baum für eine Patenschaft in Frage kommt. Gibt es eine positive Rückmeldung, kann man sich die Staudenkisten zwischen 19. und 21. September in der Stadtgärtnerei abholen und das Gärtnern vor der Haustür kann losgehen.

Wer bereits einen Baum pflegt, bekommt als Anerkennung ebenfalls eine Staudenkiste, soweit man im vergangenen Jahr noch keine erhalten hat. Aus organisatorischen Gründen werden die Stauden in diesem Jahr für bestehende Patenschaften südlich des Neckars verteilt und nächstes Jahr für bestehende Patenschaften nördlich des Flusses. Die Baumpaten werden dann per Post informiert.