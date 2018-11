Von Rudolf Schiffmann, dpa

Mannheim. (dpa/lsw) Im Bundesliga-Titelkampf sind die Rhein-Neckar Löwen vorerst zurückgefallen, aber auch in der Champions League haben sie nun ihre gute Ausgangsposition verspielt: Hinter den Handballern aus Nordbaden liegen sieben Tage des Grauens. «Auch wenn das alles starke Gegner waren, sind wir sehr enttäuscht, weil wir dreimal hintereinander verloren haben», sagte Torwart Andreas Palicka nach dem 25:29 (13:14) am Mittwoch gegen den ungarischen Spitzenclub Telekom Veszprém vor 3553 Zuschauern in der Mannheimer SAP-Arena.

Zuvor war der DHB-Pokalsieger in der Königsklasse bereits bei Montpellier HB (26:31) und in der Bundesliga beim Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt (20:27) chancenlos gewesen, was Zweifel an der Titelfähigkeit der erfolgsverwöhnten Löwen in dieser Saison säte.

In der Champions League hofften die Mannheimer noch vor einer Woche auf den Gruppensieg - jetzt muss die Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen um eine Spitzenplatzierung in der Gruppe A bangen.

In der Bundesliga hat sie bereits fünf Minuspunkte mehr auf dem Konto als Meister Flensburg-Handewitt, auch der SC Magdeburg und der THW Kiel stehen vor dem zweifachen deutschen Meister. «Die Tabelle lügt nicht», sagte Jacobsen nach der Niederlage in Flensburg. «Es gibt momentan drei Mannschaften, die besser als wir sind.»

Schon die ganze Saison über lassen die Löwen das vermissen, was sie jahrelang auszeichnete: Konstanz. Stattdessen präsentieren sie sich als Wundertüte. Den Supercup gewannen sie gegen Flensburg-Handewitt überzeugend, in der Champions League entschieden sie die Hinspiele gegen Titelverteidiger Montpellier und in Veszprém für sich. Andererseits geraten sie immer häufiger gegen mittelmäßige Konkurrenten wie Wetzlar, Leipzig oder Erlangen in Gefahr.

«Wir haben zu wenige Spieler, die richtig gut in Form sind - inklusive mir», sagte Kapitän Andy Schmid. Er ist so etwas wie eine Symbolfigur für die Krise. Fünfmal nacheinander wurde der Schweizer zuletzt zum besten Spieler der Bundesliga gewählt, doch gegen Veszprém landete nur einer seiner acht Würfe im Tor. Das war ein für ihn ungewohnter Wert, den sich Schmid nicht zum ersten Mal in dieser Saison erlaubte. Auch die übrigen Rückraumspieler strahlen zu wenig Torgefahr aus und bleiben größtenteils unter ihren Möglichkeiten.

Außerdem macht sich der Umbruch im Sommer bemerkbar. Die Löwen müssen einen neuen Mittelblock formieren und zwei neue Kreisläufer einbauen, auch der aus Berlin gekommene Rückraumspieler Steffen Fäth sucht noch seine Form. Gegen Veszprém stand er nur wenige Minuten auf dem Feld.

Angesichts der Vielzahl an Problemen gibt sich das Jacobsen-Team momentan mit Minierfolgen zufrieden. «Wir haben gegen Veszprém ein anderes Gesicht als in Flensburg gezeigt. Das war trotz der Niederlage ein Schritt nach vorne», sagte Kreisläufer Jannik Kohlbacher. Aber auch er weiß: Wenn seine Mannschaft nicht schnell eine Siegesserie hinlegt, kann die Saison schon bald gelaufen sein.