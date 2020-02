Mannheim. (pol/rl) Am frühen Samstagmorgen sah sich eine 65-jährige Zeitungsausträgerin im Stadtteil Seckenheim mit einem Exhibitionisten konfrontiert. Nachdem sie im Innenhof eines Anwesens in Höhe der Seckenheimer Hauptstraße 193 eine Zeitung zugestellt hatte, ging sie wieder auf die Straße zurück. Hier stand plötzlich ein Mann hinter ihr und onanierte ganz offen.

Die Frau kümmerte sich nicht um den Mann und ging weiter. Der Mann folgte ihr bis zur Maxauer Straße, wo er sie plötzlich umarmte. Die 65-Jährige verpasste dem Mann eine schallenden Ohrfeige, woraufhin der Exhibitionist wegrannte und dabei seinen Rucksack zurückließ. Danach verständigte die Frau die Polizei über die Notrufnummer.

Der Zeitungsausträgerin zufolge, war der Mann etwa 1,70 Meter groß, schlank und trug einen roten Overall.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann blieb am Abend ohne Ergebnis. Der Rucksack des Mannes wurde kriminaltechnisch untersucht. Hier fand die Polizei Hinweise auf einen 36-Jährigen, der in Heidelberg wohnt.

Nachdem er in seiner Wohnung festgenommen worden war, wurde er anschließend beim Kriminaldauerdienst erkennungsdienstlich behandelt. Darüber hinaus wurde auch eine DNA-Probe erhoben. Anschließend kam er wieder auf freien Fuß.

Möglicherweise ist der Verdächtige auch für den Übergriff auf eine junge Frau am Samstagabend gegen 21.50 Uhr im Karolingerweg in der Nähe der Haltestelle "Hochstätt" verantwortlich.

Zeugen, denen der Mann mit seiner markanten Kleidung bereits vor der Tat in Seckenheim oder auch danach aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst (Telefonnummer: 0621/174-4444) oder mit dem Polizeirevier Ladenburg (Telefonnummer: 06203/9305-0) in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.

Update: 19.45 Uhr, 16. Februar 2020