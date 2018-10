Mannheim-Seckenheim. (rnz/fro) Aufgrund des verkaufsoffenen am kommenden Sonntag, 21. Oktober, wird die Ortsdurchfahrt von etwa 12.30 bis 19 Uhr für den Verkehr der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) gesperrt. Dies betrifft die Fahrten der Stadtbahnlinien 5 und 9 sowie die Buslinien 40 und 43, wie die RNV mitteilt.

Im oben genannten Zeitraum fahren die Stadtbahnen der Linie 5 in Richtung Mannheim bis zur Haltestelle Seckenheim OEG-Bahnhof und von dort wieder zurück. In Richtung Heidelberg verkehrt die Linie 5 bis zur Haltestelle Pforzheimer Straße und von dort wieder zurück.

Für den betroffenen Streckenabschnitt wird zwischen den Haltestellen Neuostheim und Seckenheim OEG-Bahnhof ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Für den Umstieg werden Ersatzhaltestellen in unmittelbarer Nähe eingerichtet. An der Pforzheimer Straße besteht keine Umsteigemöglichkeit zu den Bussen.

Fahrgäste sollten bis zu 30 Minuten mehr Fahrtzeit einplanen. Die Haltestellen Deutscher Hof und Seckenheim Rathaus können in beiden Richtungen nicht bedient werden.

Die Stadtbahnen der Linie 9 verkehren den ganzen Tag in beiden Richtungen nur zwischen den Haltestellen Bad Dürkheim Bahnhof und Luisenpark/Technoseum. Die Linie 9 entfällt zwischen Luisenpark/Technoseum und Heidelberg ersatzlos.

Da die Buslinien 40 und 43 aufgrund der Sperrung die Haltestelle Seckenheim Rathaus nicht bedienen können, enden und beginnen die Fahrten der Linien an diesem Tag an der Haltestelle Seckenheim OEG-Bahnhof. Es wird eine Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand eingerichtet.

Während der Sperrung geben RNV-Mitarbeiter an den Umsteigepunkten Neuostheim und Seckenheim OEG-Bahnhof Auskunft und stehen für Fragen zur Verfügung.