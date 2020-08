Mannheim. (oka) Eine ältere Frau ist am Freitag gegen 19 Uhr beim Schwimmen im Stollenwörthweiher in Neckarau in Not geraten. Das bestätigte die Polizei am Sonntag. "Es handelte sich um einen medizinischen Notfall", so ein Sprecher. Der "Mannheimer Morgen" berichtete, dass die Frau, die mit ihrer Schwester im Weiher schwamm, plötzlich keine Luft mehr bekam. Ein Paar, das mit einem Stand-up-Paddle unterwegs war, eilte zu Hilfe und brachte die Frau ans Ufer. Weil sie bewusstlos war, begannen andere Gäste mit der Reanimation. Polizei und Rettungsdienst wurden alarmiert. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Reanimation beim Transport fortgesetzt. Laut Polizei befindet sie sich noch in der Klinik, über ihren Gesundheitszustand ist nichts Weiteres bekannt.