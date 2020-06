Von Olivia Kaiser

Mannheim. Eine große Überraschung ist es nicht, aber jetzt hat es die Stadtverwaltung endlich schwarz auf weiß: Das in Auftrag gegebene Gutachten bezüglich einer Geruchsbelästigung durch den Rauch der über 20 Grillrestaurants und Dönerbuden rund um den Marktplatz kommt zu dem Ergebnis, dass der Schwellenwert von zehn Prozent innerhalb eines Jahres dort und in der Umgebung überschritten wird – in manchen Quadraten sogar um das Doppelte.

Mit Gerüchen ist es so eine Sache. Was dem einen gewaltig stinkt, stört den anderen kaum. So verhält es sich auch mit dem Grillrauch, über den sich einige Anwohner und Marktbeschicker bereits seit Jahren beschweren. Bei ungünstiger Wetterlage zieht der Rauch, der aus den Kaminen steigt, nämlich nicht nach oben ab, sondern wird nach unten in die Straßen "gedrückt" oder wabert in dicken Schwaden über den Marktplatz. Leidgeplagte Anlieger und Standbetreiber haben sich deshalb zum Initiativkreis "Grillrauch" zusammenschlossen und sogar den Petitionsausschuss des Landtags angerufen.

Auch die Stadtverwaltung hat das Problem erkannt und deshalb das Gutachten in Auftrag geben. Der Gemeinderat sorgte zudem in einem Aufstellungsbeschluss dafür, dass keine weiteren Holzkohlegrills in dem Gebiet betrieben werden dürfen. Am Dienstag wurde nun die "Geruchsprognose im Innenstadtbereich Mannheim zur Ermittlung der Geruchsstundenhäufigkeit verursacht durch Grillrestaurants" im Ausschuss für Umwelt und Technik vorgestellt. "Bei solchen Gutachten geht es darum, eine subjektive Wahrnehmung in ein objektives Raster zu bringen", erklärte Ingenieur Matthias Rau, der die Expertise angefertigt hatte.

Es betrifft 22 Grillrestaurants und Dönerimbisse, die über Holzkohlengrills, Dönerspieße und Brotbackofen verfügen – wobei die größte Beeinträchtigung eindeutig von den Holzkohlegrills ausgeht. "Aber auch die Dönerspieße sind nicht ohne", erklärte Rau. Vier Hauptverursacher konnten zudem ermittelt werden. Für das Gutachten nahm die Dekra verschiedene Geruchsproben während des gastronomischen Normalbetriebs, die dann von verschiedenen Probanden beurteilt wurden. Zudem erstellte Rau ein dreidimensionales Strömungs- und Ausbreitungsmodell, das den Marktplatz und die umliegenden Quadrate umfasst. Dabei wurden verschiedene Szenarien durchgespielt, bei denen mal nur die Holzkohlegrills, mal nur die Dönerspieße, mal nur die Anlagen der vier Hauptverursacher und schließlich alles zusammen in Betrieb war.

Das Ergebnis zeigt, dass gar nicht so sehr der Marktplatz (G 1) von der Geruchsbelästigung betroffen ist, sondern vor allem die nördlich liegenden Quadrate H 2 und H 3 sowie J 2 und J 3. "Das liegt an der Windrichtung", so Matthias Rau. "Selbst wenn sich nur die Dönerspieße drehen, kratzt der Geruch auf dem Marktplatz schon an den zehn Prozent." In den genannten H- und J-Quadraten liegt der Schwellenwert darüber. Und wenn es so richtig qualmt, liegt er dort bei 20 Prozent.

Abhilfe könnten entsprechende Filtersysteme schaffen, doch die sind teuer und ob sie wirklich helfen, ist nicht garantiert. Die Kosten liegen zwischen 20.000 und 30.000 Euro – nur für den Einbau. Bisher sind die Restaurantbetreiber nicht verpflichtet, eine entsprechende Filteranlage einzubauen. Das Gutachten könnte die Sachlage ändern, denn es belegt eine erhebliche Geruchsbelästigung. Laut der Landesbauverordnung sind die Restaurantbetreiber verpflichtet, ihre Anlagen so zu reinigen, dass der Schwellenwert nicht überschritten wird. Die Stadt könnte also theoretisch den Einbau anordnen.

Doch die harten Bandagen möchte Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne) nicht anlegen. Sie setzt auf Gespräche und kann dabei erste Erfolge vorweisen: Ein Restaurant hat eine Filteranlage eingebaut, die derzeit im Probebetrieb läuft. Melis Sekmen (Grüne) wiederholte den Vorschlag ihrer Fraktion, einen Fonds zu gründen, der die Gastronomen beim Einbau der Filtersysteme finanziell unterstützt. Quer durch die Fraktionen zeigten sich die Ausschussmitglieder froh, dass man nun etwas "Handfestes" im Gespräch mit den Gastronomen hat.

Rau wies auf einen weiteren Aspekt hin: "Die Kamine müssen regelmäßig gereinigt werden, sonst besteht erhöhte Feuergefahr." Brände hat es in den vergangenen Jahren bereits gegeben, wie Christian Kirchgässner, CDU-Bezirksbeirat Innenstadt/Jungbusch, bestätigte. Thomas Hornung (CDU) sieht im Brandschutz eine weitere Handhabe, die man in Sachen Grillrauch habe. "Wir sollten den Kontrolldruck auch um der Sicherheit willen erhöhen."