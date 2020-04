Von Olivia Kaiser

Mannheim. Sieben Coronafälle gibt es derzeit im Ankunftszentrum in Heidelberg. Für die fast 800 Geflüchteten gilt eine Ausgangssperre. In der Landeserstaufnahmeeinrichtung in der Industriestraße im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt sind alle Bewohner gesund, doch die Angst geht um. "Der bauliche Zustand des Gebäudes ist katastrophal", berichtet ein Sozialarbeiter, der in Kontakt mit einigen Geflüchteten steht. Die hygienischen Bedingungen seien besorgniserregend. Da sich bis zu fünf Bewohner ein Zimmer teilten, sei es praktisch unmöglich, Abstand zu wahren. Masken für Bewohner gebe es erst seit ein paar Tagen und nur wenige Spender mit Desinfektionsmittel.

Die Geflüchteten dürfen das Gelände zwar verlassen, doch sind alle Freizeitaktivitäten eingestellt. "Die Leute verstehen nicht, dass sie aufgrund der Abstandsregel kein Fußball mehr spielen dürfen, aber sich dann ein kleines Zimmer mit anderen Personen teilen müssen", so der Sozialarbeiter. Die Stimmung sei bei einigen auf dem Tiefpunkt. Diese Zustände prangerten am Sonntag auch etwa 300 Demonstranten auf Initiative von "Seebrücke Mannheim" an, die sich vor dem Gebäude versammelt hatten.

Unter ihnen waren auch die Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Die Linke) sowie die Grünen-Landtagsabgeordnete und Stadträtin Elke Zimmer. Die Situation sei schon lange vor Corona schwierig gewesen, weiß Zimmer. Doch im Hinblick auf das Virus habe sich das nochmals verschärft. Die Bewohner befänden sich psychisch in einer extrem angespannten Verfassung. "Der Schutz vor Corona darf kein Luxus sein", betont Gökay Akbulut, die aufgrund der Pandemie für eine dezentrale Unterbringung der Geflüchteten plädiert.

Das zuständige Regierungspräsidium (RP) in Karlsruhe widerspricht den Vorwürfen: "Das Land Baden-Württemberg hat zahlreiche Präventionsmaßnahmen getroffen, um eine Ausbreitung des Virus in Erstaufnahmeeinrichtungen zu verhindern und damit sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter bestmöglich vor einer Infektion zu schützen", erklärte eine Sprecherin. Nachdem in Mannheim die Bewohnerzahl auf etwa 40 Prozent der Regelkapazität reduziert wurde, sei die Zimmerbelegung überwiegend von fünf auf zwei bis drei Personen herabgesetzt worden.

Laut RP leben derzeit 200 Männer in dem Gebäude im Industriegebiet nahe des Bonadieshafens. Die Einhaltung der Präventionsmaßnahmen werde "mithilfe von Abstandsmarkierungen auf dem Boden in Wartebereichen, Vergabe von Terminen im medizinischen Bereich und bei der Ausgabe von Masken" sichergestellt. Alle Neuankömmlinge werden getestet und für 14 Tage getrennt untergebracht. Ergänzend habe man eine zweiwöchige Ausgangssperre für sie verhängt, so die Sprecherin. "Im Krankheitsfall werden die Betroffenen samt Kontaktpersonen in den jeweils dafür vorgehaltenen Bereichen isoliert untergebracht und von medizinischem Personal betreut."

Diese Informationen hat auch der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch erhalten. Er hatte am 21. April einen Brief an das Regierungspräsidium geschickt, nachdem ihm die Vorwürfe zu Ohren gekommen waren. "Eine Erstaufnahmeeinrichtung ist schließlich kein rechtsfreier Raum. Die Bewohner haben die gleichen Rechte auf Schutz vor Corona wie jeder andere auch", stellte er klar. Die Antwort aus Karlsruhe beruhigt Weirauch ein Stück weit. Doch auch unabhängig von Corona seien die Zustände in dem Gebäude prekär, sagte er. Tatsächlich steht die Einrichtung in der Neckarstadt bereits seit Jahren in der Kritik. Das Gebäude ist alt und an einigen Stellen baufällig. Einige Fenster können nicht mehr geöffnet werden. Schon öfter soll es zu Schädlingsbefall gekommen sein. Dass es einen Sanierungsbedarf gibt, bestreitet das RP nicht: Das Land stehe diesbezüglich "aktuell in Verhandlungen mit dem Eigentümer der Liegenschaft."

Allerdings, so gab Weirauch zu bedenken, habe in Zeiten der grün-roten Landesregierung ein Neubau zur Debatte gestanden. "Das Vorhaben stagniert unter Grün-Schwarz." Der Neubau sei nahe der Untermühlaustraße in der Neckarstadt geplant gewesen, bestätigt Elke Zimmer. Dem Gemeinderat sei die Planung vorgelegt worden: "Es hätten nur noch die Bagger anrollen müssen." Doch dann wurde das Land von der Realität eingeholt: Als 2015 die Flüchtlingswelle rollte, habe man sehr schnell Platz für viele Menschen finden müssen, erinnert Zimmer. Das Gebäude an der Ecke Industrie- und Pyramidenstraße wurde zur Erstaufnahmeeinrichtung. Nach der Landtagswahl 2016 sei mit der grün-schwarzen Koalition die Zuständigkeit vom Sozial- ins Innenministerium verlagert worden.

"Mit dem Ankunftszentrum in Heidelberg ist der Neubau ein Stück weit in Vergessenheit geraten", gibt Elke Zimmer zu. "Aber die Zustände in der Industriestraße sind nicht tragbar." Deshalb habe sie sich an Innenminister Thomas Strobl (CDU) gewandt und auf eine Lösung gedrungen. Sie hofft, dass sich mit der baldigen Öffnung von zwei weiteren Einrichtungen im Land im Zuge der Coronakrise die Lage entspannt. Doch sie macht deutlich: "Das ist lediglich ein Zwischenschritt."

Auch wenn eine schnelle Lösung nicht in Sicht ist: Dass Menschen an ihrem Schicksal Anteil nehmen und für sie demonstrieren, habe die Bewohner sehr gefreut, erzählt der Sozialarbeiter.