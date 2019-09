Mannheim. (pol/rl) Ein Fußgänger verursachte einen Verkehrsunfall am Freitagabend. Kurz nach 18 Uhr überquerte der Mann die Kattowitzer Zeile, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein Busfahrer musste deshalb eine Vollbremsung machen, wodurch ein Rollstuhlfahrer im Bus zu Boden fiel und dabei mit seinem Kopf gegen eine Metallstange prallte.

Da der Verletzte das Bewusstsein verloren hatte und nicht mehr ansprechbar war, wurde neben einem Rettungswagen vorsichtshalber auch ein Rettungshubschrauber alarmiert. Dieser landete kurz darauf in der Nähe des Unfallorts. Als der Mann wieder zu sich kam, kam er per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Info: Zeugenhinweise zum Unfallverlauf und auf den Fußgänger erbittet das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter der 0621/777690.