Mannheim. (oka) In Bonn und Münster haben bereits Angriffe auf Synagogen stattgefunden, nun auch in Mannheim. Ein Unbekannter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Scheibe an der Synagoge in F3 eingeworfen. Aufgrund der neu aufgeflammten Gewalt im Nahen Osten hat die Polizei den Schutz von jüdischen Einrichtungen vor einigen Tagen intensiviert. Deshalb waren Streifenpolizisten vor Ort und nahmen gegen 0.15 Uhr einen dumpfen Schlag an der Rückseite des Gebäudes wahr. Es stellte sich heraus, dass die Scheibe eines Fensters mit einem bislang unbekannten stumpfen Gegenstand beschädigt worden war.

Die Polizisten trafen in der Nähe auf einen 20-Jährigen, der angab, die Tat beobachtet zu haben. Ihm zufolge soll der Täter circa 20 Jahre alt sein, schwarze Locken haben und mit einer Jogginghose mit weißen Streifen bekleidet gewesen sein. Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Mannheim und die Kriminaltechnik ermitteln. Dabei wird auch die Rolle des Zeugen weiter überprüft. "Wir ermitteln mit Hochdruck und stehen in engem und vertrauensvollen Austausch mit der Jüdischen Gemeinde Mannheim", informierte Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar in einer Mitteilung. Aufgrund des Vorfalls habe man die bereits intensivierten Schutzmaßnahmen noch einmal angepasst und die Präsenzmaßnahmen rund um die jüdischen Einrichtungen im Präsidialbereich weiter verstärkt.

"Wir verurteilen die Sachbeschädigung an der Mannheimer Synagoge und damit die Beschädigung eines Gotteshauses auf das Schärfste. Unsere Stadt steht für das friedliche Zusammenleben unterschiedlicher Religionen, den interreligiösen Dialog und die interkulturelle Verständigung", betonte der Erste Bürgermeister Christian Specht (CDU), der sich am Donnerstag mit Siegfried Kollmar und Rita Althausen, der Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Mannheim, traf. "Unsere Solidarität gilt der Jüdischen Gemeinde und ihren Mitgliedern. Eine Übertragung von äußeren Konflikten in unsere Stadt darf es nicht geben." Deshalb müsse man das gemeinsame Bemühen eines gelingenden Zusammenlebens und den Mannheimer Weg des friedlichen Dialogs auch in diesen Zeiten mit allen Kräften verfolgen, so Specht.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei und Thorsten Riehle, Fraktionsvorsitzender der SPD im Gemeinderat, äußerten sich in einer gemeinsamen Erklärung: "Mannheim zeigt in besondere Weise, wie Vielfalt unsere Gesellschaft bereichert. Juden, Muslime, Christen, Atheisten – wir alle sind Mannheim. Ein Anschlag auf unsere Synagoge ist ein Anschlag auf uns alle."

Die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) Rhein-Neckar hat die Oberbürgermeister von Mannheim, Heidelberg und Weinheim aufgerufen, ihre unbedingte Solidarität mit ihren Partnerstädten Haifa (Mannheim), Rehovot (Heidelberg), Ramat Gan (Weinheim) und dem jüdischen Staat ausdrücken. Die DIG lädt zudem am Sonntag, 16. Mai, um 16 Uhr zur Solidaritätskundgebung auf den Vorplatz der Synagoge in F 3 ein.

Bürgermeister Christian Specht traf am Donnerstagmorgen mit der Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Mannheim, Rita Althausen, vor Ort zusammen und verurteilte den Angriff. "Unsere Solidarität gilt der Jüdischen Gemeinde und ihren Mitgliedern", betonte Specht. "Eine Übertragung von äußeren Konflikten in unsere Stadt darf es nicht geben."

Nach den Angriffen auf Synagogen in Deutschland reagieren die Sicherheitsbehörden in Baden-Württemberg derzeit mit erhöhter Wachsamkeit. Nach der Eskalation des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern waren vor Synagogen israelische Flaggen angezündet und beschädigt worden.