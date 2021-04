Mannheim. (RNZ) Der Auffahrtsbereich (Brückenkopf) der Konrad-Adenauer-Brücke wird ab dem kommenden Montag, 3. Mai, saniert, teilt die Stadt Mannheim mit. Nach einer rund dreißigjährigen Nutzung der Brückenauffahrt sind die Sanierungsarbeiten erforderlich. Neben dem Einbau von neuen Schutzplanken und Brückengeländern wird auch der Straßenbelag erneuert.

Um die Verkehrseinschränkungen so gering wie möglich zu halten, wird die Sanierung des Konrad-Adenauer-Brückenkopfs in insgesamt fünf Bauabschnitten erfolgen. In jeder Bauphase kommt es zu unterschiedlichen Verkehrslenkungen sowie Umleitungsempfehlungen. Diese werden jeweils separat angekündigt.

Von Anfang Mai bis Anfang August 2021 wird die erste Bauphase durchgeführt. Hierbei wird die Fahrtrichtung Ludwigshafen aus Richtung Osten kommend sowie der Linksabbieger in die Rheinvorlandstraße voll gesperrt sein. Die Fahrtrichtung Heidelberg Richtung Süden wird halbseitig gesperrt sein.

Die Vollsperrungen sind erforderlich, da aus Platzgründen Bauarbeiten während laufenden Verkehrs nicht möglich sind. Der Rad- und Fußverkehr wird von diesen Arbeiten bzw. Vollsperrungen nicht betroffen sein und kann die Brücke wie gewohnt nutzen.

Weiträumige Umleitungsstrecken wurden innerhalb der Stadtverwaltung Mannheim gemeinsam mit der Polizei Mannheim abgestimmt. Diese werden zeitnah ausgeschildert. Die Sanierungsarbeiten sollen bis Ende Oktober dauern.