Mannheim-Sandhofen. (pol/van) Nach einem Unfall zwischen einem Lkw und zwei Autos an der Kreuzung B44/Bürstadter Straße kommt es derzeit zu Behinderungen im Straßenverkehr in Richtung Mannheim-Waldhof, wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilt.

Rettungsdienste sind im Einsatz. Näheres ist noch nicht bekannt.