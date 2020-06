Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Zum ersten Mal in seiner 45-jährigen Geschichte gibt es den Zirkus Roncalli als Drive-In-Show, die am Sonntag, 28. Juni, auch beim Mannheimer Carstival gastieren wird. Der Autositz als Zuschauerloge und als Applaus wird gehupt: Die RNZ hat sich mit Roncalli-Gründer Bernhard Paul (Foto: zg) über das ungewöhnliche Format unterhalten.

Herr Paul, wie ist denn die Idee zu Roncalli unter freiem Himmel entstanden?

Bernhard Paul

Als die Premiere unserer neuen Show in Recklinghausen einen Tag vorher wegen Corona abgesagt wurde, dachten wir noch, "gut, dann verschieben wir halt". Doch wenig später war klar, dass die ganze Saison ausfällt. Als dann auch noch unser Apollo-Varieté in Düsseldorf schließen musste, war klar, dass es ums wirtschaftliche Überleben geht. Wir haben das Varieté-Theater zum Masken-Shop umfunktioniert, und überlegt, was wir sonst noch machen können. Dann stand die Idee "Versuchen wir Autokino" im Raum.

Eine Notlösung, oder hat sich der Zirkus Roncalli gerade wieder einmal neu erfunden?

Beides. Natürlich ist die Drive-In-Show den Umständen geschuldet, und ich spiele natürlich lieber im Zelt mit vertrauten Möglichkeiten. Aber man kann das Ganze durchaus auch als neue Idee, als neues Format sehen. Schließlich steht der Name Roncalli seit 45 Jahren für die Erneuerung der Zirkuskunst und für kreative künstlerische Impulse über den Manegenrand hinaus. Diese Kreativität und Flexibilität kommt uns jetzt zugute. Die Bühne mit der großen Leinwand bietet neue Möglichkeiten der Inszenierung. Das nutzen wir, und das ziehen wir jetzt auch durch.

Wird Ihre Tochter Lili Paul-Roncalli am Sonntagabend auch auftreten?

Selbstverständlich. Als Gewinnerin der RTL-Show "Let’s Dance" steht sie gerade besonders im Rampenlicht. Am Sonntag werden die Zuschauer Lili jedoch als "Schlangenfrau" erleben, die die hohe Kunst der Kontorsion zeigt. Meine andere Tochter Vivi wird mit einer spektakulären Luftakrobatiknummer zu sehen sein. Das Duo Minasov präsentiert Quick Change, die schnellste Modenschau der Welt. Ich will es mal so zusammenfassen: Wir zeigen auch unter freiem Himmel die für den Circus Roncalli typische Mischung aus Artistik, Akrobatik, Poesie und Illusion mit vielen Überraschungsmomenten zum Staunen und Schmunzeln gleichermaßen. Die Drive-In-Show wurde speziell für diesen Anlass konzipiert und hat nichts mit der eigentlich geplanten neuen Tournee zu tun, die wir 2021 nachholen wollen.

Wie empfinden es die denn Artisten auf Autos statt in Menschengesichter zu schauen?

Unsere Artisten sind überglücklich, endlich wieder vor Publikum auftreten zu können. Alle haben kontinuierlich weitertrainiert, aber die sonst üblichen zwei Vorstellungen pro Tag fielen ja ein halbes Jahr lang aus. Entsprechend groß war der Muskelkater nach der Premiere in Hannover. Alle sprechen von einem für sie völlig neuen Erlebnis, ihre Kunst darzubieten, aber dass sie dennoch das Feedback des Publikums spüren. Und ich habe selbst festgestellt, dass der Funke überspringt und eine Stimmung entsteht. Nur anders. Doch wie heißt es so schön: "The show must go on" – aufgrund von Corona eben im Autokino statt in der Manege.