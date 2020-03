Von Olivia Kaiser

Mannheim. In Zeiten einer Pandemie stehen Ärzte an vorderster Front – auch solche, die aufgrund ihrer Fachrichtung eigentlich keine Corona-Patienten behandeln, zum Beispiel Zahnmediziner. Wegen der Nähe zu ihren Patienten sind sie besonders gefährdet, adäquate Schutzkleidung ist aber Mangelware. Die Mannheimer Fachanwältin für Medizinrecht, Prof. Julia Gokel, die Zahnärzte zu ihren Mandanten zählt, beklagt, dass die Landesregierung die Zahnärzte in Baden-Württemberg im Stich gelassen hat.

Frau Gokel, zählen Zahnmediziner in Baden-Württemberg zu den "systemrelevanten" Berufen?

Sie sind nicht explizit in der Liste aufgeführt. Es ist jedenfalls paradox, dass die Zahnärzte in einigen Bundesländern als nicht systemrelevant gelten und damit beispielsweise keine Notbetreuung für deren Kinder zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite gelten sie aber als unverzichtbar für das staatliche Gemeinwesen und müssen im Zug ihres Sicherstellungsauftrags weiter an der Patientenversorgung teilnehmen. Das führt zu einer großen Rechtsunsicherheit bei den Betroffenen.

Wieso sind gerade Zahnärzte besonders gefährdet?

Der Zahnarzt kommt seinen Patienten bei der Behandlung an den Zähnen naturgemäß viel näher als die meisten anderen Arztgruppen. Hinzukommt, dass Zahnärzte aufgrund des bei der Behandlung eingesetzten "Aerosol" sprichwörtlich mit Krankheitserregern eingenebelt werden. Aerosol ist eine Art Wasserspray, das bei der Wasserkühlung der luftdruckgetriebenen Instrumente eingesetzt wird. Man kann sich dies wie einen Zerstäuber vorstellen, der die im Speichel des Patienten gelösten Viren und Bakterien wie eine Art "Superträger" in feinen Tröpfchen durch die Luft wirbelt. Da der klassische Mundschutz diese nicht aufhält, atmen Zahnarzt und Personal die Erreger direkt ein.

Julia Gokel. Foto: zg

Wurde die Gefahr von staatlicher Seite unterschätzt?

Absolut. In einem gemeinsamen Schreiben der Kassenzahnärztlichen Vereinigung BW und der Landeszahnärztekammer BW vom 19. März an alle Zahnärzte im Land räumen diese ein, dass die Rolle der Zahnmedizin für die Bevölkerung und die spezielle Bedrohungslage durch Aerosole völlig unterschätzt wurden. Eine Einsicht, die drei Tage nach der landesweiten Schließung von Kindertagesstätten und Schulen zu spät kommt.

Können Zahnärzte denn nicht einfach ihre Praxen schließen?

Die Vertragszahnärzte unterliegen nach dem Recht der gesetzlichen Krankenversicherung dem Sicherstellungsauftrag. Das bedeutet, dass sie als Leistungserbringer im Gesundheitswesen aufgrund ihrer Zulassung gesetzlich dazu verpflichtet sind, die vertragszahnärztliche Versorgung der Patienten sicherzustellen. Vertragszahnärzte dürfen die Behandlung der Versicherten nur in begründeten Fällen ablehnen.

Was muss jetzt geschehen?

Meiner Ansicht nach kann man den Sicherstellungsauftrag in Anbetracht des gegenwärtigen Infektionsrisikos für Patienten, Praxispersonal und Behandler nicht mehr als Rechtfertigungsgrund für eine generelle Behandlungspflicht der Zahnärzte heranziehen. Hier liegt meines Erachtens ein verfassungsrechtlich problematischer Eingriff in das Grundrecht der Zahnärzte auf körperliche Unversehrtheit und Leben vor. Dies habe ich bereits in einem Schreiben an das Sozialministerium Baden-Württemberg vertreten und dazu aufgefordert, umgehend eine – zumindest temporäre – Schließung von Zahnarztpraxen anzuordnen, bis die zwingend erforderlichen Schutzmaterialien zur Verfügung stehen. Die Akut- und Notfallbehandlung sollte währenddessen – nach dem Vorbild anderer europäischer Länder – auf einzelne speziell ausgestattete Praxen beschränkt werden.

Wurde die zahnmedizinische Notfallversorgung noch nicht organisiert?

Die Notfallversorgung von infizierten und unter Quarantäne stehenden Patienten soll nach einem Vorschlag der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung im gesamten Bundesgebiet über "zahnmedizinische Behandlungszentren" sichergestellt werden. Diesen Vorschlag halte ich für begrüßenswert. Dafür will man eigens benannte Kliniken, die sonst für die zahnärztliche Akutnotfallversorgung – zum Beispiel nach einem Unfall – zuständig sind, heranziehen. Da aber auch die Regelung der zahnärztlichen Notfallversorgung Ländersache ist, müssen die Gesundheitsminister der einzelnen Länder die Umsetzung dieses Vorschlags erst anordnen.