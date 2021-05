Mannheim. (pol/pri/mare) In einem Mehrparteienhaus in S5 in der Mannheimer Innenstadt hat es am Montagabend eine Rauchentwicklung gegeben. Das berichtet die Polizei.

Nach ersten Informationen kam die Rauchentwicklung aus einer Wohnung im 3. Obergeschoss. Offenbar ist ein Möbelstück in Brand geraten. Aktuell werden mehrere Personen, darunter auch zwei Polizeibeamte, vom Rettungsdienst behandelt.

Der Brand ist gelöscht. Der Rettungsdienst ist mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Ob die Wohnung aktuell noch bewohnbar ist, wird derzeit geklärt.

Update: Montag, 3. Mai 2021, 23.00 Uhr