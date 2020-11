Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Ratten sind clever. Mit Fallen und Ködern ist ihnen kaum beizukommen. Kein Wunder, dass in Mannheim mindestens 300.000 in und über der Kanalisation unterwegs sind, Tendenz steigend. Denn seit der Corona-Pandemie leben sie sogar wie die sprichwörtliche Made im Speck. Schuld an einer wachsenden Population ist allein der Mensch.

Auf den Planken befinden sich in manchen Baumscheiben gleich mehrere Rattenfallen. Foto: Gerold

Eigentlich braucht eine Ratte nur zwei Dinge: Futter und einen Platz, an dem sie ihre Jungen zur Welt bringen kann. In der größten Stadt der Metropolregion ist beides ausreichend vorhanden. Die Schädlingsbekämpferin Sarah Kaufmann von der Firma Auler + Haubrich, Mannheims ältestem Unternehmen für Hygienetechnik, hat folglich einen schweren Stand. "Man rechnet mindestens eine Ratte pro Einwohner, es könnten aber auch mehr sein", kalkuliert sie.

Genaue Daten fehlen. Der Hauptgrund für den häufigen Besuch der Vierbeiner an der Oberfläche: achtlos weggeworfener Müll und seit Neuestem wieder überfüllte Abfalltonnen. Seit die Menschen wegen Corona öfter zuhause bleiben und selbst kochen müssen, quellen die Tonnen mit Speiseresten über. "Ein Festmahl für die flinken Kletterkünstler", weiß die Fachfrau. Auch Gelbe Säcke mit entsorgtem Essen werden immer noch an den Straßenrand gestellt und abgeholt.

Rattenfallen helfen nicht nur wenig, sondern sind teilweise sogar kontraproduktiv. Diejenigen, die von den Ködern nicht gleich getötet werden, warnen die anderen. Frisst eine Ratte Gift, schreckt der sterbende Nager die anderen ab, indem er den Köder mit Kot oder Urin markiert. Es gibt sogar schon Bezirke, in denen die Wanderratten unempfindlich geworden sind gegen die sogenannten Rodentizide, sodass das Gift nicht mehr wirkt. Die Folge: Jene Ratten, die überleben, sorgen für eine natürliche Selektion. So wird der Anteil der genetisch immunen Tiere automatisch steigen.

Und es entsteht in kurzer Zeit eine Population, die man nicht mehr mit Gift bekämpfen kann. Eine Bestandsregulierung der Wirbeltiere, die laut Tierschutzgesetz nicht von Privatpersonen getötet werden dürfen, kann nur ansatzweise geschehen. Der Versuch, alle auf einen Schlag zu vernichten, würde an der Intelligenz der Tiere scheitern. Deswegen erscheinen die wenigen ober- und unterirdischen Fallen, die von der Stadt aufgestellt werden, eher wie Kosmetik zur Beruhigung der Bürger. Falsch ist allerdings der Gedanke, Ratten vermehrten sich mit mathematischer Potenz. Die hoch entwickelte Spezies passt sich nämlich an die gegebene Nahrungsgrundlage an.

Die Stadtverwaltung appelliert an die Bürger, Essensreste adäquat zu entsorgen. Foto: Gerold

Panik hält Sarah Kaufmann allerdings für übertrieben. Die Gefahr, dass ein Mannheimer tatsächlich von einer Ratte gebissen wird, sieht sie nicht. Dafür sind die Ratten zu scheu. Was die Menschen stört, sei in ersten Linie der Ekel und die Furcht vor Infektionen. Ganz und gar nicht rattenscharfe Schimpfwörter und Redewendungen wie ein Rattenschwanz an Problemen" oder "feige Ratte" tragen ihren Teil zum schlechten Ruf bei. Die Tiere dienen als Statisten oder gar selbst als Angreifer in Filmen und treiben in der Literatur ihr Unwesen. Eine reale Grundlage hat die Abneigung darin, dass Ratten Krankheitserreger in sich tragen können. Tatsächliches Unheil haben sie aber nur früher gebracht: die Pest.

Also, was tun gegen die wachsende Zahl im Mannheimer Stadtgebiet? Die Kommune versucht es jetzt wieder mit Appellen an die Bevölkerung. Nur wenn Nahrungsknappheit herrscht, können die reinlichen Tiere mit dem schlechten Image, die sich übrigens täglich so häufig putzen wie Katzen, möglichst giftfrei zurückgedrängt werden. Die aktuellen städtischen Tipps sind dieselben wie immer: Keine Speisen oder deren Verpackung fallen lassen, Essensreste nicht über die Toilette oder den Abfluss entsorgen und auf Komposthaufen nur pflanzliche Reste werfen.

Doch nicht nur in Mannheim fühlen sich die Nager pudelwohl: Auch die Heidelberger Stadtverwaltung beklagt eine hohe Anzahl an Ratten. Seit der Pandemie seien die Nager immer häufiger gesichtet worden. Besonders an großen Müllstandplätzen in der Nähe von größeren Wohnanlagen und in privaten Gärten nimmt die Zahl der Meldungen zu. Eine Pressesprecherin begründet das ebenfalls mit dem allzu sorglosen Umgang der Bürger mit Essensresten.