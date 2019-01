Mannheim. (pol/mare) Pure Zerstörungswut ließ ein Mann am Freitagabend in der Neckarstadt an sechs Autos aus. Er wurde aber beobachtet und deshalb geschnappt, wie die Polizei mitteilt.

Der Mann schlug demnach auf die Fahrzeuge in der Mittelstraße, der Riedfeldstraße und der Ackerstraße ein. Dabei sah ihn aber jemand, der der POlizei zunächst mitteilte, der Mann habe mit einem Gegenstand ähnlich eines Golfschlägers auf die Autos eingehauen.

Dann sei er auf der Beifahrerseite eines Autos eingestiegen, dass dann davonfuhr. Die Aussagen führten die Beamten noch am Abend zum Halter dieses Autos in Pfingstberg. Und tatsächlich: Im Wagen fand die Polizei einen Schlagstock und konfiszierte ihn.

Die Ermittlungen in dem Fall laufen. Möglicherweise wurden noch andere Autos beschädigt. Deshalb ruft die Polizei auf: Wessen Auto betroffen ist, der kann sich bei den Beamten melden. Und zwar unter der Rufnummer 0621/33010.