Mannheim. (dpa/lsw) Eine 38-Jährige und ihr Komplize sollen sich nach einem Diebstahl in einem Mannheimer Lebensmittelladen ihrer Festnahme vehement widersetzt haben. Der 34-jährige Mann griff am Dienstag zu einer Einwegspritze, um der Frau die Flucht mit dem Diebesgut im Wert von 40 Euro zu ermöglichen.

Auf dem Weg aus dem Laden soll ein Angestellter das Duo gestoppt haben, worauf ihn die Frau kratzte und der Mann ihn angriff, um der Frau die Flucht zu ermöglichen. Die Polizei nahm das Duo kurz darauf fest, wobei sich die Frau erneut wehrte und einen Beamten leicht verletzte.

Wie die Staatsanwaltschaft und Polizei in Mannheim am Mittwoch weiter mitteilten, sitzt die Frau nun wegen des dringenden Verdachts des räuberischen Diebstahls, der Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Untersuchungshaft. Ihr 34-jähriger Komplize kam wieder auf freien Fuß.