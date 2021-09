Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Geredet wird ja viel vom Radverkehr – praktisch passiert nichts": Mit diesen Worten eröffnete Ralf Kittel die Abschlusskundgebung der ersten Seckenheimer Radparade auf dem örtlichen Schlossplatz. Ihr vorausgegangen war eine etwa 45-minütige Tour durch den Stadtteil. Etwa 250 Teilnehmer steuerten dabei mit Fahr- und Lastenrädern, Liege- und Sesselrädern mit und ohne E-Antrieb Engstellen auf der Hauptstraße ebenso an wie Radwege, die im Nichts enden oder gar nicht erst vorhanden sind. Neben vielen Familien mit kleinen Kindern hatten sich auch Senioren sowie eine Gruppe der TSG Seckenheim und des evangelischen Schifferkinderheims der Radparade angeschlossen.

"Uns fehlen die Querverbindungen von Nord nach Süd und von Ost nach West", sagte Giuseppe Randisi im Gespräch mit der RNZ. Sichere Radwege, die längst nicht nur Ortssache seien. "Viele Berufspendler und Schüler sind von Edingen-Neckarhausen oder Ilvesheim kommend mit dem Rad unterwegs. Auch die Achsen in Richtung Hochstätt sowie nach Neuostheim seien nicht vorhanden, sagte Randisi, der wie Kittel dem Seckenheimer Bezirksbeirat angehört. Aus diesem Gremium heraus wurde parteiübergreifend die Gruppe "Radstark Seckenheim" ins Leben gerufen, die mit der Radparade nun zum ersten Mal öffentlich in die Pedale trat und weiter aktiv bleiben möchte.

"Wir wollen die Radfahrer zusammenbringen und zugleich ein klares Signal ins Mannheimer Rathaus senden. Ein Signal, dass es mehr braucht als ein bisschen Farbe und Piktogramme auf der Straße, wenn man den Radverkehr ausbauen und für die Sicherheit derjenigen sorgen will, die im Sattel sitzen", hieß es in der Erklärung der Sprecher.

Die Auflage der Stadt, dass die Teilnehmer der Radparade an der Haltestelle Rathaus absteigen und schieben mussten, sahen die Veranstalter als Bestätigung dafür, dass der Bereich im Ortszentrum viel zu gefährlich ist zum Radeln. Daher müssten Alternativen zur Durchfahrt der Seckenheimer Hauptstraße gefunden werden. Ein Vorschlag lautet, die parallel verlaufende Zähringer Straße als Fahrradstraße auszubauen. Auch der am Neckar vorhandene Radweg mit seinem teilweise kaputten Belag und hineinwachsendem Grün, wird von Radfahrern immer wieder moniert. Da dort neben Spaziergängern und Freizeitradlern auch sportlich schnelle Radfahrer unterwegs sind, sei ein Ausweichen an besonders schmalen Stellen schwierig.

"Geben Sie uns gerne weiter Ideen und Vorschläge", forderte Randisi die Teilnehmer auf. Denn mit der bunten Radparade wolle man auch dafür werben, dass Rad fahren durch den Ort Spaß machen und nicht Stress bereiten soll. "Dafür braucht es ein durchdachtes Radkonzept, das Gefahrenstellen beseitigt sowie gute Verbindungen zu den Nachbarorten sichert", fasste es Kittel zusammen. Daher nimmt die Gruppe "Radstark Seckenheim" auch Anregungen aus den umliegenden Kommunen entgegen. Die Kontaktaufnahme ist unter radparade@gmail.com möglich.