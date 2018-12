Mannheim. (dpa) Ist das getunte Fahrzeug eines Mannheimer Autoposers zu laut für die Innenstadt? Ja, urteilte das Verwaltungsgericht Karlsruhe und wies damit eine Klage des 29-jährigen Fahrers gegen die Stadt Mannheim ab. Das gab das Gericht am Donnerstag bekannt.

Der Mann war in insgesamt 17 Fällen wegen seines lauten Fahrzeugs aufgefallen. Meist hatten sich Anwohner über den Krach beschwert, in drei Fällen hatte ihn die Polizei angehalten. Die Stadt Mannheim untersagte ihm laut Gericht daraufhin, weiter unnötigen Lärm zu verursachen. Dagegen wehrte sich der Mann vor Gericht, da er das Auto aus seiner Sicht in zulässiger Weise benutze.