Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Fest installierte sowie zeitgesteuerte Poller sollen künftig die Durchfahrt von Seitenstraßen aus den O- und P-Quadraten in die Planken von 11 bis 22 Uhr unterbinden. Auch in der Breiten Straße sollen vier Pfosten den Weg in die Fußgängerzone versperren. Die Maßnahme zielt darauf ab, Liefer- und Ladevorgänge inklusive Dauerparken von Paketdienstleistern ebenso zu unterbinden, wie unberechtigte Durchfahrten von Privatfahrzeugen und Taxis. Das Konzept soll vom 13. April bis 11. Juni versuchsweise getestet werden. Für die Kurier-, Express- und Paketdienstleister werden seit gestern in der Kunststraße und der Fressgasse 18 Stellplätze für Kurzzeitparken in sechs Lieferzonen umgewandelt, die von 11 bis 20 Uhr den Paketdiensten vorbehalten sind.

Standorte der Poller: Die Zufahrten über die Seitenstraßen P 1/P 2, P 6/P 7, O 1/O 2 und O 6/O 7 werden aus Verkehrssicherheitsgründen mit fest installierten Posten komplett gesperrt. Die Straßen O 2/O 3, O 3/O 4, O 5/O 6, P 2/P 3, P 3/P 4 und P 5/P 6 werden mit versenkbaren Pollern ausgestattet. In der Breiten Straße werden die Zufahrten über die Seitenstraße F 1/G 1, Q 1/R 1, R 1/S 1 und H 1/J 1 mit festen Pfosten gesperrt. Zufahrtslücken bleiben an den Plankenköpfen, damit die Bahnen ungehindert ein- und ausfahren können. (hwz)

Diese circa 18 Meter langen und zwei Meter breiten Buchten werden laut Klaus Elliger, Leiter des Fachbereichs Stadtplanung, deutlich als Sperrfläche markiert und beschildert. Von diesen Mikroverteilzentren aus sollen Pakete auf Sackkarren oder ähnliches umgeladen und ausgeliefert werden. Die versenkbaren Poller müssen allerdings durch manuelles Auf- und Abbauen von Pfosten, die zwischen 11 und 22 Uhr den Weg versperren, simuliert werden. Automatische Modelle können erst bei der Sanierung der Seitenstraßen eingebaut werden. Falls der Gemeinderat im September zustimmt, könne dieser Umbau zwischen 2020 und 2022 stattfinden, sagte Elliger. Er präsentierte den Vorschlag der Verwaltung am Dienstag in der jüngsten Sitzung des im Ausschusses für Sicherheit und Ordnung. Dessen Mitglieder stimmten einheitlich zu. Nun liegt es beim Ausschuss für Umwelt und Technik, am 26. März die endgültige Entscheidung zu treffen.

Die Installierung der Poller ordnete Elliger in das Gesamtkonzept zur barrierefreien Gestaltung der Nebenstraßen ein. Sie sollen durch einen einheitlichen Belag in optischer Fortführung des Plankenpflasters, neue Lichtstelen, zusätzliche Pflanzkästen sowie Fahrradbügel aufgewertet werden. Mit den Absperrungen will man die Fußgängerzone vom kritischen Verkehr befreien. "Andererseits wollen wir die Flaniermeile, deren Teil die Seitenstraßen ja sind, optisch nicht zu sehr stören", betonte Klaus Elliger.

Berücksichtigt werden müsse zudem, dass Rettungsdienste, Anwohner, Straßenreinigung, Müllabfuhr und handwerkliche Notdienste einfahren können. Noch nicht abschließend geklärt ist auch, mit welcher Technik Sondernutzungsberechtigte die automatisch versenkbaren Poller flexibel ansteuern können. Möglich sind eine Kennzeichenerkennung sowie das Ansteuern über Transponder oder Smartphone-App. Von der Maßnahme verspreche man sich eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität sowie mehr Verkehrssicherheit für Fußgänger, erklärte der Erste Bürgermeister Christian Specht (CDU).

Die Vertreter von CDU, FDP, Freie Wähler-ML, Grüne, Linke und SPD sehen das genauso und stimmten dem Vorschlag der Verwaltung zu. Einzig Eberhard Will von der Bürgerfraktion glaubte nicht, dass Technik die Lösung des Problems ist. Er hält normale Ordnungsmaßnahmen für ausreichend und enthielt sich der Stimme. Olaf Kremer, der für die Grünen im Bezirksbeirat Innenstadt/Jungbusch sitzt, sieht die Breite Straße - was die Sperrung von Nebenstraßen betrifft - "stiefmütterlich" behandelt.