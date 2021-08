Mannheim. (pol/mare) Am Freitagabend ist es in einem Mehrfamilienhaus in M4 zu einem Brand gekommen. Das meldet die Polizei.

Gegen 19.50 Uhr meldete ein Mann ein offenes Feuer im Flur eines Mehrfamilienhauses im Quadrat M4. Die Polizei, die schnell vor Ort war, konnte mit einem Feuerlöscher das offene Feuer im Flur eindämmen.

Der Löschzug der Feuerwehr übernahm die restlichen Arbeiten. Durch die starke Rauchentwicklung mussten vier Anwohner des Hauses im Rettungswagen ambulant versorgt werden. Diese konnten nach einer kurzen Kontrolle durch die Sanitäter aber alle wieder in ihre Wohnungen zurück.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bisher noch nicht bekannt. Der Kriminaldauerdienst hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht daher Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.