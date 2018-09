Mannheim. (pol/mare) Am Samstag, 25. August, überfiel ein Unbekannter eine Tankstelle in der Neckarstadt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, wird nach dem Täter nun mit einem Lichtbild fahndet.

Der Unbekannte betrat gegen 20.30 Uhr die Tankstelle in der Friedrich-Ebert-Straße. Er bedrohte die Angestellte mit einem silberfarbenen Revolvers und forderte das Bargeld. Als diese entgegnete, dass sie in der Kasse kein Geld habe, flüchtete der Mann ohne Beute in Richtung Hochuferstraße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, schwarzes lichtes Haar, nach vorne gegelt und seitlich ausrasiert, Drei-Tage-Bart, auffällig große Nase; er sprach gebrochen Deutsch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum unbekannten Täter geben können, melden sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/1744444.