Mannheim. (pol/mare) Die Polizei hat den Räuber eines Lebensmittelmarktes in E2 am Dienstag, 2. Februar, (siehe unten), geschnappt. Der 35-Jährige sitzt in Haft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen.

Gegen 19.30 Uhr bedrohte er in dem Lebensmittelmarkt eine Kassiererin, die gerade die Kasse geöffnet hatte, mit einer Schreckschusswaffe. Dann schob er sie zur Seite und nahm rund 530 Euro Bargeld aus der Kasse. Im Anschluss flüchtete er aus dem Ladengeschäft.

Am vergangenen Samstag, 6. März, soll er dann gegen 3.10 in K3 aus einem abgestellten Anhänger eines Dachdeckerbetriebs Buntmetall gestohlen und in seinen Rucksack gesteckt haben. Aufgrund von Zeugenhinweisen wurde der 35-Jährige noch am Tatort festgenommen. Im Rucksack hatte er wieder eine ungeladene Schreckschusswaffe dabei.

Wegen Fluchtgefahr wurde Haftbefehl erlassen, der Mann wurde in ein Gefängnis eingeliefert.

Es wird noch geprüft, ob der Mann weitere ähnliche Taten begangen hat.

Update: Montag, 8. März 2021, 15.59 Uhr

Raubüberfall auf Supermarktfiliale

Mannheim-Innenstadt. (pol/rl) Bei einem Raub auf einen Lebensmitteldiscounter am Dienstagabend im Quadrat E 2 erbeutete der Täter Bargeld im dreistelligen Bereich. Gegen 19.20 Uhr betrat er über den Kundeneingang den Supermarkt in den "verlängerten Planken" und lief direkt zum Kassenbereich. Während er eine Schusswaffe auf die Kassiererin richtete, griff er in die gerade geöffnete Kasse und nahm das Bargeld heraus. Danach rannte er aus der Filiale in Richtung dem Quadrat F2.

Die Kassiererin sowie in der Filiale anwesende Kunden blieben glücklicherweise unverletzt. Die Beute beläuft sich auf mehrere hundert Euro Bargeld.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehr als 25 Streifenfahrzeugen blieb ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

> etwa 1,80 Meter groß

> normale bis kräftige Gestalt

> helle Hautfarbe

> sprach akzentfreies Deutsch

Kleidung:

> dunkle Winterjacke mit Kapuze

> schwarze Jeans mit rotem Emblem und Taschen an der Seite

> schwarze Wollmütze

> schwarze Maske

Die Schusswaffe:

> eine silberfarbene Pistole mit seitlich schwarzem Griffstück

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.