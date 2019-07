Mannheim. (pol/mare) Es hört sich fast wie in einem TV-Krimi an: Ein Gebäude mit Party- und Proberäumen in der Mannheimer Industriestraße. Hinweise auf regelmäßigen Drogenkonsum. Ein geheimnisvoller Tresor im Keller. Aus diesen Zutaten ergab sich schließlich die Verhaftung eines 26-jährigen Mannes, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Aber der Reihe nach: Am Dienstag, 2. Juli, geriet das Gebäude in den Fokus der Polizei. Es hatte Hinweise gegeben, dass hier ein Umschlagplatz für Drogen existiert. Also überprüften die Beamten das Haus.

Und schon als sie den unverschlossenen Bau betraten, wehte ihnen intensiver Marihuanageruch entgegen. Also holten sich die Beamten einen Durchsuchungsbefehl bei der Staatsanwaltschaft und konnten so die Räume näher in Augenschein nehmen.

Im Keller fanden die Polizisten dann den 26-Jährigen in einem Proberaum - quasi in flagranti. Ein weiterer Fund: ein verschlossener Tresor - aus dem ebenfalls der Duft von Marihuana strömte. Also knackten die Gesetzeshüter den Safe mit Gewalt.

Der Inhalt: ein Kilogramm Amphetamin, 50 Gramm Marihuana, 40 Gramm Haschisch, 84 Ecstasy-Tabletten, elf Gramm kristallines MDMA, zwei LSD-Trips.

Der 26-Jährige wurde nach weiteren Ermittlungen dann tags darauf festgenommen - er soll laut Polizei der Besitzer des Tresors - und damit der Drogen - sein. Zudem habe er in dem Proberaum gewohnt. Zudem hatte er nochmals 15 Gramm Amphetamin und sechs Gramm Marihuana bei sich, als er verhaftet wurde.

Er wurde wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen und aufgrund von bestehender Flucht- und Verdunkelungsgefahr in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.