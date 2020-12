Mannheim. (pol/mare) Mit massiver Präsenz hat die Polizei am Freitagabend die jüngst in Kraft getretene Ausgangsbeschränkung kontrolliert. Das teilen die Beamten mit.

Die Verordnung war am Freitag in Kraft getreten. Die Polizei überwachte mit rund 70 Einsatzkräften die Einhaltung der Regeln. Dafür wurden sowohl mobile als auch stationäre Kontrollen durchgeführt, die Beamten waren zudem verstärkt zu Fuß auf Streife.

Es gab drei Kontrollstellen: in der Augustaanlage, in der Neckarauer Straße und im Kaiserring. Ab 21 Uhr wurden in 2 Stunden 460 Autos angehalten und 545 kontrolliert. In 14 Fällen gab es dabei Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung. Neun Personen hielten sich nicht an die gängigen Corona-Regeln und wurden dafür mit einem Bußgeld belegt.

Mehr Verstöße gab es in den Stadtteilen, in denen mobile Streifen unterwegs waren. Hier wurden 171 Autos angehalten und 292 Personen kontrolliert. Das Ergebnis: 41 Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung, acht Menschen missachteten die Corona-Regeln.

Insgesamt fällt das Fazit der Polizei aber positiv aus. Schon um 22 habe der Verkehr in der Innenstadt merklich nachgelassen, so die Polizei. Kurz nach 23 Uhr war die Innenstadt rund um die Planken, den Paradeplatz, die Breite Straße und den Marktplatz praktisch menschenleer. In den Stadtteilen war ab 1 Uhr nur noch marginal Verkehr feststellbar.

Insgesamt wurden in der Nacht 631 Fahrzeuge angehalten und 837 Menschen kontrolliert. 55 Personen hatten keinen Grund, unterwegs zu sein und verstießen so gegen die Ausgangsbeschränkung. Der Weg von und zur Arbeit wurde im übrigen von 80 Prozent als Begründung genannt, warum sie noch unterwegs waren. Danach folgten familiäre Gründe. Wer gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen hatte, wurde am ersten Abend noch nicht bestraft.

13 Bußgelder wurden gegen Personen verhängt, die gegen die regulären Corona-Regeln verstoßen hatten.

Die Polizei zeigt isch zufrieden mit dem Verhalten der Mannheimer. "Ein großes Lob an die Mannheimer Bevölkerung", sagt Polizeipräsident Andreas Stenger. Dennoch werden die Ordnungshüter auch in den folgenden Tagen verstärkt Präsenz zeigen und die Einhaltung der Regeln kontrollieren.