Mannheim. (RNZ) Phoenix will große Teile des Europageschäfts des US-Konzerns McKesson übernehmen und damit seine Stellung als führender europäischer Pharmahändler ausbauen. Wie das Unternehmen mit Sitz in Mannheim am Mittwoch mitteilte, plant Phoenix den Kauf der Aktivitäten von McKesson Europe in Belgien, Frankreich, Irland, Italien, Portugal und Slowenien. Außerdem wurde die Übernahme der Europazentrale von McKesson in Stuttgart und der 45-prozentigen Minderheitsbeteiligung des US-Konzerns am Gemeinschaftsunternehmen Brocacef Groep in den Niederlanden vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Phoenix in 27 Ländern in Europa Aktiv, beschäftigt mehr als 39 000 Mitarbeiter und ist mit 28 Milliarden Euro Umsatz Europas größter Pharmahändler. Durch die geplante Übernahme wird der Pharmahändler seinen Vorsprung vor der Konkurrenz weiter ausbauen. "Mit diesem Schritt stärken wir die Position der Phoenix Group als integrierter Gesundheitsdienstleister mit europaweiter Präsenz und lokal etablierten Marken", sagte Phoenix-Chef Sven Seidel.