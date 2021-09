Von Marco Partner

Mannheim. Besucher der Quadrate haben es vielleicht selbst schon an einem unliebsamen Brief an ihrer Windschutzscheibe bemerkt. Das Gehwegparken sowie das Abstellen des Autos gegen die Fahrtrichtung wird im Zentrum seit ein paar Wochen strikter bestraft. Die Stadt geht stärker gegen Parksünder vor, doch neu sind diese Regelungen eigentlich nicht, nur an ihrer Ausführung hat sich etwas gewandelt. Was vorher schon verboten war und lange geduldet wurde, wird nun mit einem Knöllchen quittiert.

Lange wurde beim Ordnungsdienst ein Auge zugedrückt. Bereits seit 2018 gibt es in Mannheim die Vorgabe, das halbseitige Parken auf Gehwegen zu verbieten, um mehr Platz für Fußgänger zu schaffen. "Die Verkehrssituation ist an vielen Örtlichkeiten wegen des vorhandenen Parkdrucks komplex. Die Stadt hatte das Gehwegparken dann geduldet, wenn eine ausreichende Restgehwegbreite verblieben ist. Diese wurde auf 1,20 Meter festgelegt, dort wo die Gehwege ausreichend breit sind", teilt Anja Kobbe vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung auf Anfrage mit.

Schon eine Begehung vor sechs Jahren verdeutlichte: Für Menschen mit Kinderwagen und Rollatoren sowie für Rollstuhlfahrer gibt es aufgrund der auf dem Bürgersteig geparkten Autos oft nur ein schweres Durchkommen. Ein neuer Erlass des Verkehrsministeriums verpflichtet die Behörden jetzt, das Gehwegparken immer zu beanstanden, wenn es nicht durch Beschilderung angeordnet ist. Egal, welche Restgehwegbreite auf dem Trottoir verbleibt.

Aber es gibt auch Ausnahmen: "Stadtbezirke, in denen aufgrund der gewachsenen Straßenstruktur diese Regelungen wegen fehlender Gehwege oder sehr geringer Gehwebreiten derzeit nicht einhaltbar sind", erklärt Kobbe. Wie zum Beispiel auf dem Almenhof in Neckarau. Auch in den Quadraten sind an manchen Stellen Anwohner mit Parkausweis vom Halteverbot befreit.

Unabhängig von diesem strengeren Durchgreifen sei die Praxis beim Parken entgegen der Fahrtrichtung zu betrachten, so Kobbe. Seit Frühjahr 2020 wird das Abstellen auf der "falschen" Straßenseite beanstandet. Sowohl die Einparkvorgänge unter Querung der Gegenfahrspur als auch das Ausparken führten aufgrund schlechter Sichtbedingungen des "Falschfahrers" zu potenziell gefährlichen Situationen.

Auch den ansteigenden Fahrradverkehr möchte man hier in Schutz nehmen: Dieser liefe "immer schneller ab", sagt Kobbe, Radfahrende seien häufig erst spät wahrnehmbar. "Das ausparkende Fahrzeug steht schon mitten auf der Gegenfahrbahn, bevor der Fahrer überhaupt Sicht auf den Gegenverkehr erhält. Daher beanstandet der städtische Ordnungsdienst im Rahmen der täglichen Streifen auch das Parken entgegengesetzt der Fahrtrichtung", schildert die städtische Mitarbeiterin.

Das härtere Eingreifen macht sich in Zahlen bemerkbar: 2020 wurden in Mannheim insgesamt 190.768 Verstöße im ruhenden Verkehr festgestellt, in diesem Jahre sind es Stand August bereits 144.338 verteilte Strafzettel. Im letzten Jahr wurden insgesamt 2160 Fahrzeuge abgeschleppt. Bis einschließlich August musste in diesem Jahr 1166 Mal der Abschleppdienst anrücken. Bei diesen kostspieligen Park-Verstößen ist also keine Zunahme zu erwarten. In der Schwetzingerstadt, der Neckarstadt, auf dem Lindenhof und in Käfertal komme es am häufigsten zu Verstößen im ruhenden Verkehr.

Doch was bedeutet das strengere Unterbinden des Falschparkens für die Quadrate? Außenbereiche für Gastronomie oder auch Blumenkübel nehmen den Autos in Zeiten der Verkehrswende schon viel Platz weg. Hinzu kommen derzeit viele Baustellen in der City. "Im Rahmen der Neuordnung des ruhenden Verkehrs werden sämtliche Straßenabschnitte, auf denen Gehwegparken praktiziert wird, überplant", klärt Kobbe auf. In zentralen Bereichen der Quadrate mit viel Fußverkehr sollen künftig die Parkstände einseitig am Fahrbahnrand markiert und das Gehwegparken auf der gegenüberliegenden Seite mittels der Beschilderung "Absolutes Halteverbot" und den sogenannten "Mannheimer Pfosten" verhindert werden – so wie es bereits in den Q-Quadraten praktiziert wird.

In anderen Bereichen könne das Gehwegparken auch "legalisiert" werden. "Dies erfolgt ebenfalls über eine Markierung der Parkstände – dann halbseitig auf Gehweg und Fahrbahn." Vor Beginn der ersten Umsetzung der Neuordnung des Parkraums vor einem Jahr gab es in den Quadraten etwa 4300 Parkplätze im öffentlichen Straßenraum. "Ungeordnetes, halbseitiges Gehwegparken wurde davon damals auf circa 1700 Parkständen – das sind knapp 40 Prozent – praktiziert", sagt Kobbe und zeigt auf, wie viele geduldete Parkflächen nun tatsächlich wegfallen.

Info: Die Bußgelder für das Parken auf der linken Straßenseite liegen zwischen 15 und 35 Euro. Wer auf dem Gehweg parkt, muss mit einem Bußgeld zwischen 20 und 35 Euro rechnen. Entscheidend für die Beitragshöhe sind unter anderem die Parkdauer sowie eine mögliche Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer.