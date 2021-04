Von Olivia Kaiser

Mannheim. Es war eine Premiere im Corona-Bericht, der seit Beginn der Pandemie am Anfang jeder Gemeinderatssitzung steht: Peter Schäfer, der Leiter des Gesundheitsamts, legte eine Liste vor, in der die Fallzahlen aus dem ersten Quartal 2021 nach Stadtteilen aufgegliedert waren. An der Spitze steht Neckarstadt-West mit einer durchschnittlichen Inzidenz von 142, gefolgt von Käfertal (129) und Vogelstang (122). Schlusslicht mit den wenigsten Fällen bilden die gut situierten Stadtteile Feudenheim (73), Schwetzingerstadt (58) und Lindenhof (57).

Dass die Pandemie in sozial schwächeren Stadtteilen mit einem höheren Migrationsanteil stärker grassiert, wird nicht nur in Mannheim, sondern in vielen Städten spekuliert. "Doch diese Spekulation ist schädlicher als die Zahlen vorzulegen", so Kurz. "Es gibt eine klare Korrelation zwischen sozialem Status, Bildungsgrad und dem Zugang zur Gesundheitsversorgung." Das lege die Pandemie "schonungslos" offen.

Für Schäfer und Kurz steht fest, dass Menschen, die in den sozial schwächeren Stadtteilen leben, tendenziell öfter mit mehreren Personen in beengten Wohnungen leben und oft Jobs haben, die nur schwer von zu Hause aus zu erledigen sind. Die Ansteckungsgefahr ist für sie also größer. Die Hürden zur Informationsbeschaffung liegen für sie höher, oftmals auch wegen einer Sprachbarriere. Auf die Frage, wie hoch der Anteil der Patienten mit Migrationshintergrund in den Krankenhäusern ist, erklärte Schäfer, dass es für Mannheim keine genauen Zahlen gibt und nannte eine allgemeine Größenordnung von 60 Prozent. Auch da spiele der soziale Status eine Rolle, kommentierte Kurz und vermutete, dass der Anteil von Privatpatienten wohl eher geringer ausfalle.

"Es ist ein Gerechtigkeitsproblem, aber auch ein Epidemiologieproblem", gab der Oberbürgermeister auch im Hinblick auf die Impfkampagne zu bedenken. Welche Probleme die Senioren hatten, über Hotline oder Internet einen Impftermin zu bekommen, ist hinlänglich bekannt. Wenn dann noch die Sprachbarriere hinzukommt, liege es auf der Hand, dass bestimmte Gruppen sich schwerer tun, einen Impftermin zu bekommen als andere.

Daran würden auch impfende Hausärzte nicht viel ändern. "Die Impfpriorisierung nimmt darauf bis jetzt noch keine Rücksicht", so Kurz. Eine Hilfe dabei stellen die Impf-Werbe-Videos des Migrationsbeirats und von Ärzten des Klinikums in verschiedenen Sprachen dar. Für Kurz wäre aber auch dezentrales Impfen in den Stadtteilen eine Lösung. Man sei diesbezüglich in Gesprächen mit dem Landessozialministerium.

Volker Beisel (FDP) gab zu bedenken, dass Personen mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus sich womöglich nicht impfen lassen, aus Angst, so in den Fokus der Behörden zu geraten. Für Reinhold Götz (SPD) spielte in Hinblick auf die Vogelstang die Wohnsituation in den Hochhäusern und besonders die Fahrstuhlnutzung eine Rolle. Das bestätigte Peter Schäfer. "Die Vogelstang ist unser ältester Stadtteil", fügte er hinzu. "Da immer mehr ältere Bürger geimpft werden, erwarte ich, dass wir hier im nächsten Quartal geringere Zahlen sehen."