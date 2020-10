Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Man muss die Dinge benennen, sonst können sie sich nicht weiterentwickeln", sagt Orna Marhöfer. Das habe auch etwas mit Haltung zu tun. Über 20 Jahre engagierte Marhöfer sich im Vorstand der Jüdischen Gemeinde Mannheim, zuletzt von 2002 bis 2010 als deren erste Vorsitzende. Als Delegierte im Oberrat der Israeliten in Baden übernahm sie von 2010 bis 2016 ebenfalls Verantwortung, und auch jetzt ohne offizielles Amt ist die 67-Jährige innerhalb der Jüdischen Gemeinde aktiv. "Sie hat den Ehrenamtspreis verdient", sagt Rita Althausen. Die aktuelle Erste Vorsitzende nahm den Preis stellvertretend in Empfang, da Orna Marhöfer sich in Israel befand. "Aber ich habe mich auch aus der Ferne unglaublich gefreut", sagt sie. Vor allem darüber, dass Menschen aus ihrem beruflichen Umfeld sie für die Ehrenamtsauszeichnung vorgeschlagen hatten.

Den Einsatz für die Jüdische Gemeinde bezeichnet Orna Marhöfer als Lebensthema, den interkulturellen und interreligiösen Dialog als eine wichtige Aufgabe. "Wir sind die Zeugen der Zeitzeugen", betont sie und engagiert sich daher im Rahmen des vom Zentralrat der Juden initiierten Begegnungsprojekts "Meet a Jew". Marhöfer geht in Bildungseinrichtungen und Vereine, um in persönlichen Gesprächen Einblick in die Vielfalt des jüdischen Lebens in Deutschland ebenso zu geben wie in ihren eigenen Alltag. "Ich bin bisher weitgehend von antisemitischen Übergriffen verschont geblieben, bin es wiederum jedoch auch nicht", antwortet sie auf die Frage, ob sie sich diskriminiert fühlt. Denn die Anfeindungen gegen jüdische Menschen nehmen zu. Vor allem werde die Diskriminierung offenkundiger zur Schau getragen. "Ein Angriff auf die Juden ist ein Angriff auf die Demokratie", sagt Rita Althausen.

Seit 1987 befindet sich der Sitz der Jüdischen Gemeinde mitten in der Stadt im Quadrat F 3. Foto: Gerold

Von der Politik wünschen sich beide ein entschiedenes Auftreten und von der Justiz, dass die bestehenden Gesetze zur Anwendung kommen. Es sei wichtig, sich zu positionieren. Genau das tat Marhöfer als Erste Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, als im Januar 2009 jüdische Mitbürger auf dem Marktplatz lautstark mit üblen Parolen verunglimpft wurden und die Stimmung sich immer mehr aufheizte. "Unsere Frage lautete damals, wie sich die Partner im interreligiösen Dialog zu positionieren gedenken, wenn einer von ihnen diskriminiert und beleidigt wird. Daraufhin lud die Jüdische Gemeinde die kirchlichen Vertreter und Moscheen zu einem Austausch ins Jüdische Gemeindezentrum ein."

Diese Initiative führte später zur Mannheimer Erklärung, die mittlerweile längst über die Themen Religion und Weltanschauung hinausgeht und sich für ein Zusammenleben in Vielfalt einsetzt. Auch die seit 2007 alle drei Jahre von Juden, Christen und Muslimen veranstaltete Meile der Religionen sei Ausdruck und Impulsgeber für den interkulturellen und interreligiösen Dialog.

Ihren beruflichen Hintergrund bezeichnet Marhöfer als hilfreich für ihr ehrenamtliches Engagement. Beides habe sich nicht zuletzt aufgrund ihrer vielen Kontakte gut miteinander verbinden lassen. Bereits mit 23 Jahren stand die Diplom-Sozialpädagogin im Beruf und war bis zu ihrer Pensionierung beim Stadtjugendamt Mannheim im Sozialen Dienst tätig. Geboren wurde sie in Tel Aviv und wuchs ab dem dritten Lebensjahr in Kaiserslautern auf, wo die Familie Mitglied der Jüdischen Gemeinde war. 1972 kam sie zum Studium in die Quadratestadt. Der Kontakt zur Jüdischen Gemeinde bestand bereits, und Marhöfer bot dort nach Beendigung ihres Studiums an, Alleinstehende und Familien in schwierigen Situationen ehrenamtlich zu beraten. Die junge Mutter engagierte sich zudem in der Eltern- und in der Jugendarbeit und wurde 1989 gefragt, ob sie im Vorstand mitarbeiten wolle. "Die Berichte der Überlebenden der Shoa bestärkten mich. Dabei müssen wir nach vorne schauen, ohne dabei das Andenken zu vernachlässigen", sagt sie und ist überzeugt, dass es für einen gelingenden interreligiösen und interkulturellen Dialog unabdingbar ist "alle ins Haus zu holen". Rein räumlich betrachtet ist dies seit dem 13. September 1987 mit dem Umzug der Jüdischen Gemeinde von der Maximilianstraße in der Oststadt ins Zentrum nach F3 an den heutigen Rabbiner-Grünewald-Platz deutlich einfacher geworden. Doch auch die Gemeindearbeit habe sich verändert.

In den letzten Jahren zogen vermehrt Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion hinzu, die es zu integrieren galt. Bei insgesamt 470 Gemeindemitgliedern macht deren Anteil derzeit 55 Prozent aus. "Deutsch, Englisch, Hebräisch, Spanisch, Rumänisch, Russisch oder Ungarisch – innerhalb unserer Gemeinde werden viele Sprachen gesprochen, und wir kümmern uns intensiv darum, damit das gemeinsame Miteinander gelingt", ergänzt Rita Althausen.

