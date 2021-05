Von Volker Endres

Mannheim. Sechs Monate und 20 Tage – so lange war die Gastronomie in Mannheim geschlossen. Seit Sonntag haben Cafés, Biergärten, Ausflugslokale und Restaurants wieder geöffnet. Der Andrang hielt sich aber noch in Grenzen. Das mag vor allem in den Biergärten am Wetter gelegen haben – oder an den verpflichtenden Schnelltests.

"Toll, dass wir wieder hier sein dürfen", sagte Daniel Hoffmann. Gemeinsam mit Freunden ließ er sich auf der Terrasse im Gasthaus Zentrale den Frühschoppen schmecken. Nicht weit entfernt saß Geschäftsführer Mircea Kroll beim Kaffee. "Das war verdammt viel Arbeit in den letzten Tagen", stöhnte er. Von Null auf Hundert habe man die Gaststätte innerhalb einer Woche wieder hochgefahren. "Viele Lieferanten hatten gar keine Ware und Getränkehändler Probleme mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum." Je mehr Gastronomen bestellen wollten, desto größer wurden die Engpässe. "Man konnte sich nicht ausschließlich auf die gewohnten Quellen verlassen, sondern musste schauen, ob man auch Ware von anderen Stellen bekommt", berichtete Kroll.

Schwierigkeiten, die einige Gastronomen zum Pfingstwochenende offensichtlich nicht bewältigen konnten oder wollten. Viele Fenster blieben dunkel, die Tische aufgestuhlt. "Außerdem wusste ja niemand, wie die Gäste reagieren", erklärte Iris Haas, Geschäftsführerin vom "Dolce Amaro" am Friedrichsplatz. Das Lokal hatte wieder geöffnet, im benachbarten Café Flo hingegen blieben die Türen geschlossen. Haas hatte im April einen gemeinsamen Schweigeprotest der Wirtsleute organisiert und hält seitdem Kontakt zu ihren Kollegen. "Wir müssen uns jetzt erst einmal wieder zurechtfinden." Schließlich ist es nicht allein damit getan, dass Gasthäuser, Cafés und Restaurants bei einer Inzidenz, die fünf Tage in Folge unter 100 lag, wieder öffnen durften. Vorgeschrieben sind neben der Gesichtsmaske und der Kontaktdatenerfassung auch ein negativer Schnelltest oder der Nachweis einer überstandenen Corona-Erkrankung beziehungsweise einer vollständigen Impfung. Viel Bürokratie also.

"Viel zu viel", stöhnte Peter Adomeit von der Kultgaststätte Café Vienna. Stundenlang sei er am Computer gesessen und habe versucht, die Vorschriften des Gesundheitsamts und der Landesverordnung sowie die Nutzungsbedingungen der Luca-App zu verstehen, mit der bei ihm die Kontaktdaten erfasst werden. Aber: "Ich bin froh, dass zumindest die Kontaktdaten jetzt elektronisch erfasst werden und wir keine unnötigen Papierberge mehr produzieren." Er habe der Wiedereröffnung entgegengefiebert. "Teilweise haben wir sogar mehrmals am Tag die Inzidenzzahlen verfolgt."

Das galt auch für Tim Kratzer, der mit seinem Lokal Purino am Mannheimer Strandbad normalerweise eher die Hochwasserpegel im Blick hat. Seine Gäste waren offensichtlich nicht ganz so euphorisch. "Ich hätte eigentlich schon gedacht, dass die Terrasse am Nachmittag unabhängig vom Wetter voll wird", so der Restaurantleiter. Immerhin: Das Frühstück war okay, und heute Abend wird es auch voll." Ein paar Schritte weiter gab es Biergartenwetter nur für Hartgesottene in der Gaststätte Estragon am Rheindamm. "Wir sind hier sehr wetterabhängig, aber wir wollten unbedingt öffnen und haben uns die ganze Woche darauf vorbereitet", erklärte Service-Chef Marco Gerngroß. Und: "Die Stammgäste sind auch heute da."

Das galt auch für die Raucherkneipen. Einige konnten es gar nicht abwarten, öffneten am Sonntag gleich um 6 Uhr morgens – und hatten ganz offensichtlich sogar Gäste. Aber vielleicht hatten die sich auch nur zum Kaffee verabredet. "Es hat auf alle Fälle etwas gefehlt", waren sich Biergartenbesucher, Restaurantgäste und alle Befragten vor und hinter der Theke einig.