Von Olivia Kaiser

Mannheim. Dass die neuen Turley-Investoren auf den zwei von ihnen erworbenen Baufeldern circa 300 Wohnungen errichten möchten, hat ihr Sprecher Dieter Pawlik vor wenigen Tagen im RNZ-Interview bestätigt. Am Donnerstag hat Peter Zillmann, Geschäftsführer der von den Investoren beauftragten Hamburger Entwicklungsgesellschaft Fortoon, im Konversionsausschuss die genaueren Planungen vorgestellt. Demnach entstehen modern gestaltete quaderförmige Mietshäuser mit mehreren Stockwerken. Zu einer Debatte über den Turley-Deal kam es in der Sitzung nicht. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wie Reinhold Götz (SPD) deutlich machte: "Dazu gibt es bestimmt noch Gelegenheit im Gemeinderat."

Zunächst betonte Zillmann, dass die Investoren die Wohnimmobilien behalten wollen: "Die Entwicklung soll langfristig und nachhaltig sein." Für 228 Wohnungen liegt bereits eine Baugenehmigung vor, die Vorbesitzer Tom Bock für seinen Planungen erhalten hatte. Die sahen allerdings Geschosshöhen von bis zu 4,50 Meter und Wohnungen mit 290 Quadratmetern Wohnfläche vor. Auch eine 500 Quadratmeter große Villa sollte gebaut werden.

"Das ist purer Luxus", kommentierte Zillmann. Man bezweifle, dass solche Wohnungen der Nachfrage in Mannheim gerecht werden. Die neue Planung sieht vor, die Grundrisse zu verkleinern. Es sollen zwar in der Mehrheit Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen entstehen, aber auch Studios und Vier-Zimmer-Wohnungen sind geplant. Die Miete soll sich am ortsüblichen Mietspiegel orientieren. Man wolle Wohnraum für Studenten, Senioren, Alleinerziehende und junge Familien schaffen, betonte der Fortoon-Geschäftsführer.

Die Arbeiten sollen im Baufeld 5 beginnen. Da es sich um ein Mischgebiet handelt, sind im Erdgeschoss Gewerbeflächen eingeplant. Die restliche Fläche ist dem Wohnen vorbehalten. Die Häuser haben vier, beziehungsweise fünf Stockwerke. Den zweiten Bauabschnitt wolle man möglichst schnell nachziehen, erläuterte Zillmann. Der dritte Bauabschnitt ist als Gewerbegebiet ausgezeichnet. "Hier wollen wir sehen, welche Anforderungen die Unternehmen haben, die sich ansiedeln wollen. Dementsprechend bauen wir dann."

Mit den verkleinerten Grundrissen ergeben sich vor allem im Baufeld 4 neue Möglichkeiten. So plant die Entwicklungsgesellschaft auch eine Wegverbindung durch das Quartier und eine Vergrößerung der Innenhöfe. "Das kommt den Bewohnern zugute, die dann auch einen Weg vom Wohnfeld direkt in den Park haben", erklärte Zillmann. Da sich die Anzahl der Wohnungen vergrößert, ist zudem eine Tiefgarage mit zwei Ebenen geplant.

Damit das Projekt so verwirklicht werden kann, sei eine Anpassung des Bebauungsplans nötig, betonte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). "Das bedeutet, dass die 30-Prozent-Quote für günstigen Wohnraum anzuwenden wäre." Das heißt, dass 100 der 300 neuen Wohnungen zu einem Quadratmeterpreis von 7,50 Euro vermietet werden müssten. Momentan laufen die Abstimmungsgespräche zwischen Projektentwickler und Verwaltung. Deshalb könne man in Sachen Sozialquote noch keine Aussagen treffen, so Zillmann. "Dann warten wir ab, was die Gespräche bringen", erklärte CDU-Fraktionssprecher Claudius Kranz.

Peter Kurz erinnerte indes noch einmal an die Ausgangslage des Jahres 2012. Damals habe man im Gemeinderat die Sorge gehabt, zu wenig Wohnraum im gehobenen Segment in Mannheim zu haben. "Heute denkt man, das war in einem anderen Jahrhundert, tatsächlich sind es nur sieben Jahre." Dem stimmte Götz zu: "Wir hätten nicht gedacht, dass sich der Markt so entwickelt. Heute vermissen wir Wohnraum für den Durchschnittsbürger."

Seine Fraktion sei gespannt auf die weitere Entwicklung auf den beiden Baufeldern: "Wir werden Sie an dem messen, was heute gesagt wurde." Thomas Trüper (Die Linke) hielt die Ausführungen von Zillmann für glaubhaft, gab allerdings zu bedenken, dass sich auch viele Durchschnittsbürger in Mannheim Mieten von 12,50 oder 14 Euro pro Quadratmeter nur leisten können, "wenn sie ansonsten den Gürtel sehr eng schnallen."

Roland Weiß (Mannheimer Liste) drückte Zustimmung für die vorgestellte Planung aus und plädierte dafür, dem Bauherrn mit der Sozialquote keine weitere Barriere in den Weg zu legen. "Wir sollen den Investor jetzt mal machen lassen."